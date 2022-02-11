e-Devlet'e "Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi" özelliği eklendi. Bu özellik, vatandaşın şahit olduğu haksız fiyat artışlarını anında bildirmesini sağlıyor. Peki tüm vatandaşları müfettiş haline getirecek bu özellik nasıl kullanılır?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet'e yeni bir hizmet eklendiğini açıkladı. Bu sistem, vatandaşların şahitlik ettikleri haksız fiyat artışlarını doğrudan bildirmelerini sağlıyor. Sistem sayesinde Alo 175 ve Ticaret Bakanlığı'nın ilgili uygulamasına gerek kalmamış olacak. Vatandaş, şikayetini doğrudan e-Devlet üzerinden yapabilecek.

e-Devlet'e "Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi" ismiyle eklenen yeni hizmet, vatandaşlar tarafından sıklıkla kullanılabilecek gibi görünüyor. Zira bu sistem sayesinde haksız fiyat artışlarının bildirimi kolaylaşmış olacak. Hükümet, aldığı şikayetleri hızlıca inceleyip fiyat artışının haksız olup olmadığını anlayabilecek. Haksız fiyat artışı tespit edilen kişi ve kurumlar için gereken yapılmış olacak.

"Bu bildirimler bizim için çok önemli"

"Vatandaşlarımız üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerdeki haksız fiyat artışını engellemek ve gerekli durumlarda idari para cezası kararı aldırmak için e-Devlet Kapısı üzerinden şikayette bulunabilecekler. Vatandaşlarımızın duyarlı olup varsa şikayetlerini iletmeleri bu aşamada çok önemli. Amacımız vatandaşımıza dokunan, faydasına olan hizmetleri e-Devlet Kapısı'na ekleyip vatandaşlarımızla buluşturarak gündelik hayatı kolaylaştırmak." diyen Ali Taha Koç, sistemin sağlayacağı katkının Türkiye için önemli olduğunu vurguladı.

Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi nasıl kullanılır?