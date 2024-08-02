e-Devlet kullanıcı sayısı açıklandı. Hizmet, an itibarıyla 66 milyon kullanıcıya ulaşmış durumda.

Anadolu Ajansı'nın Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'ndeki kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Türkiye'deki e-Devlet kullanıcı sayısı, 1 Ağustos itibarıyla 66 milyon 2 bin 381'e ulaştı. Yılbaşından bu yana e-Devlet'e toplam giriş sayısı ise 2 milyar 470 milyon 173 bin 340 oldu.

2024 yılı özelinde e-Devlet'te en çok kullanılan hizmetler sırasıyla şu şekilde oldu:

Sosyal Güvenlik Kurumu-SGK Tescil ve Hizmet Dökümü/İşyeri Unvan Listesi - 467 milyon 997 bin 494

Çalışma Hayatım Bütünleşik Hizmeti - 207 milyon 264 bin 374

Gelir İdaresi Başkanlığı- Vergi Borcu Sorgulama ve Ödeme - 184 milyon 558 bin 684

e-Devlet'te halihazırda 1056 kuruma ait 8 bin 309 dijital hizmet yer alıyor. 1 milyon kullanıcı ile gerçekleştirilen 2024 yılı e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi'ne göre e-Devlet'in kullanıcı memnuniyet oranı %94,8 seviyesinde.