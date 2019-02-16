İş Dünyasında Bilgisayarların Yerini Telefonlar Alabilir

Ünlü haber sitesi Androidcentral'ın editörlerinden Jerry Hildenbrand, çevresinde yaptığı gözlemlerle işini bilgisayar üzerinden yapan insanların, artık akıllı telefonla işlerini hallettiklerini anlattığı bir yazı kaleme aldı. Bu haberimizde Hildenbrand'ın gözlemlerini sizlerle paylaşacağız.

Günlük hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen teknolojik cihazların boyutları, yapılan araştırma ve geliştirme çalışmaları sayesinde her geçen gün daha da küçülüyor. Küçük boyutları sayesinde kolay taşınabilen akıllı telefonlar da giderek bilgisayarların yerini almaya başlıyor. Bilgisayarın yaptığı neredeyse her işi yapabilen akıllı telefonlar, küçük boyutları sayesinde artık taşınabilir bir ofis olarak kullanılabiliyor.

Androidcentral editörlerinden Jerry Hildenbrand, iş hayatında yaşanan bu değişimi "İnsanların ihtiyaç duydukları tek cihaz, akıllı telefonları" diyerek sözlerine başlıyor. Doğru uygulamaları ve servisleri kullanarak akıllı telefonumuzu bir bilgisayar gibi kullanabileceğimizi söyleyen Hildenbrand, artık yazılarını da telefondan yazdığını belirtiyor.

Geçtiğimiz günlerde bir öğrenci ile tanıştığını ve oldukça etkilendiğini söyleyen Hildenbrand, bu öğrencinin tüm işlerini bilgisayara ihtiyaç duymadan akıllı telefonuyla hallettiğini ve şu an dereceyle mezun olmak üzere olduğunu belirtiyor. Gerçek bir örnek görene kadar yalnızca akıllı telefon ile ihtiyaçların karşılanabilmesi fikrini çılgınca bulan Hildenbrand, durum hakkında şu ifadeleri kullanıyor:

"Bana ne yaptığını ve nasıl yaptığını göstermesini istedim. Masaüstü bilgisayarımdan y da Chromebook'umdan kullandığım uygulamaları ve hizmetleri kullandı. Aradaki fark, hepsini avucunun içinde yapıyor olmasıydı."

Akıllı telefonların bu aşamaya gelebilmesi geçmişte birçok girişim yapıldığını söyleyen Hildenbrand, BlackBerry'nin iş hayatını kolaylaştıracak cihazlarını bu girişimlerin en önemli örneği olarak gösteriyor.

Fakat bu girişimlerin artık eskide kaldığını belirten Hildenbrand'a göre artık Android ve iOS işletim sistemleri, iş hayatımızda gereken tüm ihtiyaçlara karşılık verebiliyor. Bir gün, tanıştığı o vizyon sahibi öğrencinin altında çalışacağına inandığını söyleyen Hildenbrand, bilgisayarlar için değişim vaktinin geldiğini söyleyerek yazısını tamamlıyor.