2022 Cumhurbaşkanlığı Programı, e-ticaret sektörü için bazı yeni kararlar getirdi. Bu kararlar, tüketicinin daha iyi bir şekilde korunmasını ve e-ticaret deneyimini iyileştirmeyi amaçlıyor. Öte yandan; Türkiye'nin e-ticarette diğer ülkelerdeki pazar payını artırması da hedefleniyor.

2022 Cumhurbaşkanlığı Programı kapsamında yeni bir karar alındı. Alınan bu karar, e-ticaret yapanı da e-ticaret ile ürün alan vatandaşları da ilgilendiriyor. Öyle ki yapılacak yeni düzenlemeler ile tüketicinin daha fazla korunması ve internetten alışveriş deneyiminin iyileştirilmesi sağlanacak gibi görünüyor.

Program kapsamında alınan e-ticaret kararının ilki, sektörün büyümesine ilişkin. Hükümet, e-ticaretin sınır ötesine ulaşabilmesi için gerekli teknik düzenlemeleri yeniden gözden geçirecek. Böylece Türkiye'nin rekabet avantajı olan bölgelerde pazar payını artırması sağlanacak. Ayrıca ürünlerin iade alınması ile ilgili yeni düzenlemeler de yapılacak. Böylelikle sık sık yaşanan iade mağduriyetleri giderilmiş olacak.

Anlaşmazlıklar daha hızlı çözüme ulaştırılacak

2022 Cumhurbaşkanlığı Programı'na göre artık e-ticaret kaynaklı anlaşmazlıklar daha hızlı çözülecek. Bu bağlamda tüketici hukuku uyuşmazlık çözüm mekanizmaları genişletilmiş olacak. Tüketiciyi bilgilendiren ve hakkını nasıl arayacağını öğreten materyaller hazırlanacak. Öte yandan; ürün güvenliği konusunda da yeni adımlar atılıp, yasal düzenlemeler yapılacak.

Hükümet, vatandaşın e-ticaret deneyiminin yapılacak çalışmalarla iyileşip iyileşmediğini de ortaya koyacak. Bunun için memnuniyet endeksi oluşturacak yetkililer, üniversiteler ve yetkili kurumlar ile durum değerlendirmesi yapacaklar. Ayrıca tüketicinin korunmasına ilişkin mevzuat da iyileştirilecek. Yapılacak çalışmalarla yeni ve bağımsız bir Piyasa Gözetim ve Denetim Kurumu oluşturulacak. Bu kurum, piyasayı daha iyi bir şekilde denetleyecek.