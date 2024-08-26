EA Sports FC 25'in çıkışına kısa bir süre kala, futbolcuların oyun içi reytingleri belli oldu.

Tüm zamanların en popüler futbol oyunu serisi olan EA Sports FC, yeni versiyonu ile yakın zamanda futbolseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Her yeni oyunun çıkışı ile birlikte oyunseverler, futbolcuların oyun içi reyting skorlarını inceliyor ve karşılaştırma yapıyorlar.

Bu yılın oyuncu reytingleri de açıklandı ve oyunda en yüksek reyting puanına sahip olan 50 isim belli oldu. Listede geçen yıl olduğu gibi hem erkek hem de kadın futbolundan isimler yer aldı. Listenin zirvesinde ise tam dört futbolcunun yer alması dikkat çekti.

İşte EA Sports FC 25'teki en iyi 50 oyuncu

Listenin zirvesinde Manchester City'den Rodri ve Haaland, Real Madrid'den Mbappe ve Barcelona'nın kadın futbol takımından Bonmati yer aldı. Listeye İspanyol ve İngiliz liglerinde forma giyen futbolcuların damga vurduğu görüldü.

Elbette ki bu reytingler oyunun nihai reytingleri değil. Oyuncuların özel kartları çıktıkça ve farklı etkinlikler gerçekleştikçe daha yüksek reytinge sahip oyuncu varyasyonları da EA Sports FC 25'e eklenecektir.

EA Sports FC 25, 27 Eylül'de çıkış yapacak. Oyunun fiyatı ise 69,99 dolar.