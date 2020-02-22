Ebeveynlerin Çocuklarıyla Niçin Tartıştığı Araştırıldı

Aile üyeleri arasında tartışmalar ve görüş farklılıklarının olması normal olarak kabul edilir. Bundan hareketle, bir annenin en çok tartıştığı kişi çocuklarından biri olabilir. Bu konu hakkında yapılan bir araştırmaya göre, ebeveynler çoğu zaman çocuklarının tutumlarını kabul etmese de onları düzeltmeye de çalışmıyor çünkü kendilerinin çocuklarına yansıdığını görüyor. Uzmanların vardığı sonuçlara göre ise bu durum şiddetli çatışmalara yol açabiliyor.

Uzmanlara göre olumsuz durumlarla ilgili sorumluluk almamak, kişinin rahatsızlık veren şeyleri iyi hale getirmesini ve üstesinden gelmesini önlüyor. Bununla birlikte, bazı kişiler için duygularını dışsal bir kaynağa taşımak ve gerçekle yüzleşmektense onlara öfke duymak daha kolay.

Çocuklar ebeveynlerinin davranışlarını taklit ediyor

Psikolog Marta Segrelles'e göre, insanların tutumlarının çoğu ebeveynlerinden miras kalıyor. Çocukluktan itibaren, ebeveynlerinin farklı durumlarda nasıl davrandığını gözlemleyen bireyler bir süre sonra aynı davranışları göstermeye başlıyor. Özellikle kişiliğin net olarak şekillenmeye başladığı ergenlik döneminde, ebeveynlerinin davranışlarını konuşma biçiminden tepki verme şekline kadar taklit etmeye başlayan çocuklar için annenin veya babanın ruh hali bile duygusal gelişimi etkileyen önemli bir faktör haline gelebiliyor.

Yaşam boyunca insanların geçmişe bakma ihtiyacı duymaları, verdikleri bazı kararlardan ya da zor bir durum karşısında gösterdikleri tepkiden memnun olmamaları ve bunu değiştirmek istemeleri uzmanlar tarafından normal kabul ediliyor. Buna bağlı olarak da kişi ebeveyn olduğunda ve çocuğuyla aynı hataları yaptığını gördüğünde, otomatik olarak onu düzeltme ihtiyacı duyuyor.

Psikolog Segrelles, öncelikle ebeveynlerin kendi iç çatışmalarını tanımlamalarını ve bunları çözmelerini, sonra çocuklarını düzeltmeye çalışmaları gerektiğini söylüyor. Bununla birlikte, geçmişi geride bırakıp değişilse bile, yine de çocukların anneye veya babaya “ait olmadığının” kabul edilmesi gerektiğini sözlerine ekliyor. Segrelles’e göre çocukların kişisel öğrenme deneyimi olarak kendi kararlarını vermeleri ve kendi hatalarını yapmaları gerekiyor.

Araştırmaya göre ayrıca ebeveynleri çocuklarına hitap etme şekli, ses tonu ve kullandıkları kelimeler de oldukça önem taşıyor. Sorunu objektif olarak görmeye çalışmak ve yargılamadan önce empati kurmak da iyi bir iletişim için olmazsa olmazlardan. Peki siz bu çalışmaya katılıyor musunuz? En çok tartıştığınız kişinin size benzediğini fark ettiğiniz oldu mu? Yorum kısmından bize yazabilir, düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz.