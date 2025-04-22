CapCut'a Rakip Geldi: Instagram, Edits'i Kullanıma Sundu

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Instagram'ın geçtiğimiz aylarda tanıttığı Edits, an itibarıyla mobil platformlarda kullanılabilir durumda.

Instagram, popüler video düzenleme uygulaması CapCut’a rakip olarak yeni uygulaması Edits’i tüm dünyada kullanıma sundu.

İlk olarak Ocak ayında tanıtılan uygulama biraz gecikmeli de olsa artık Android ve iOS kullanıcıları için indirilebilir durumda.

Edits, mobil odaklı arayüzüyle dikkat çekiyor. Uygulama; videolar çekmenize, bunları zaman çizelgesinde düzenlemenize, ses ve alt yazılar eklemenize, ardından da videolarınızı doğrudan Instagram ve Facebook’ta paylaşmanıza olanak tanıyor. Ayrıca isterseniz filigransız bir şekilde dışa aktararak farklı platformlarda da paylaşabiliyorsunuz.

Uygulamanın sunduğu olanaklar sadece temel düzenleme araçlarıyla sınırlı değil. Arka plan değiştirmeye yarayan yeşil ekran özelliği, yapay zekâ destekli nesne ve kişi takibi, statik görüntülerden animasyon oluşturma gibi gelişmiş özelliklerle Edits, birçok proje için önemli bir araç olarak kullanılabilir.

Edits hangi özellikleri sunuyor?

  • Fikirler: Video konseptlerini görüntüleyin ve trend olan Reels videolarından ilham alın
  • Projeler: Aynı anda birden fazla videoyu düzenleyin
  • Kamera: Yeşil ekran, rötuş ve geri sayım sayacı gibi araçlarla yüksek kaliteli videolar kaydedin
  • Zaman Çizelgesi: Hassas düzenleme zaman çizelgesini kullanın
  • Kesme Araçları: Yapay zekâ desteği ile insanları veya nesneleri otomatik olarak kesin
  • Animasyon: Yapay zekâ kullanarak hareketsiz görüntülere hareket ekleyin
  • Alt Yazılar: Otomatik olarak birden fazla dilde alt yazı oluşturun
  • Ses Kitaplığı: Instagram'ın tüm kataloğundaki müzik ve sesleri kullanın
  • Yayınlama: Doğrudan Instagram veya Facebook'ta yayınlayın veya filigransız dışa aktarın
  • İçgörüler: Performans verilerine erişin

Edits nereden indirilir?

Piyasadaki önemli özelliklere sahip birçok video düzenleme uygulamasının ücretli olduğunu göz önünde bulundurursak Edits'in tamamen ücretsiz olması oldukça değerli.

Siz de Edits'i App Store veya Play Store’dan indirebilirsiniz.

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