Instagram kullanıcılarını ilgilendiren yeni bir uygulama hayata geçiriliyor. Artık yaşınızı tespit eden yapay zekâ ayarlarınızı otomatik olarak değiştirebilecek.

Meta, Instagram’da genç kullanıcıları tespit etme yöntemlerini yapay zekâ ile bir adım öteye taşıyor. Artık platform kullanıcıların yaşını tahmin ederek bazı hesap ayarlarını otomatik olarak değiştirmeye başlayacak.

Özellikle çocuk olduğu düşünülen ancak profilde farklı bir yaş beyan eden kullanıcılar, sistem tarafından doğrudan daha kısıtlayıcı bir mod olan 'genç hesaplar' moduna geçirilebilecek.

Instagram artık yaşınıza göre ayarlarınızı güncelleyebilecek

Instagram daha önce yaş tespiti için mesaj içerikleri ve etkileşim verileri gibi bir dizi veriyi analiz eden bir yapay zekâ kullanmaya başlamıştı. Örneğin “16. doğum günün kutlu olsun.” gibi mesajlar aldığınızda yaşınızın 18'den küçük olduğu otomatik olarak tespit edilebiliyordu.

Bu veriler sayesinde Instagram, genç kullanıcıları özel hesaplara yönlendiriyor, yabancı mesajları engelliyor ve içerik sınırlamaları getiriyor. Şimdi ise bu sistem daha da agresif hâle geliyor.

Meta, özellikle ABD'de testlerine başladığı yeni uygulamayla yapay zekânın çocuk olduğunu düşündüğü kullanıcıların ayarlarını kullanıcı onayı olmadan değiştirmeye başlayacak.

Şirket ek olarak sistemin hata yapabileceğini kabul ediyor ve yanlışlıkla yapılan değişikliklerin geri alınabileceğini söylüyor.