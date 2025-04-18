Instagram, çok beklenen Blend (Derleme) özelliğini resmen kullanıma sundu. Bu özellik, sizinle benzer ilgi alanına sahip kişilerle özel bir Reels akışı oluşturmanızı sağlıyor.

Dünyanın en popüler sosyla medya uygulamalarından olan Instagram, kullanıcı deneyimini daha iyi hâle getirmek için sürekli yeni özelliklerle karşımıza çıkıyordu. Tabii ki platformun en popüler özelliği olan Reels videolar da en çok yenilik alan kısımlardan biriydi. Şimdi ise Reels’e yepyeni bir işlev geldi.

Platform, bir süredir test ettiği “Blend” özelliğini resmen kullanıma sundu. Özellik, Türkiye’de “Derleme” ismiyle kullanılabiliyor. Peki Instagram Blend (Derleme) özelliği ne işe yarıyor? Nasıl kullanılır?

Benzer ilgi alanları olan kullanıcıların ortak Reels akışı oluşturmasına yarıyor

Instagram’ın Blend özelliği, Spotify’ın Blend işlevine benzediğini söyleyebiliriz. Basitçe anlatacak olursak yaptığı şey, sizinle benzer ilgi alanına sahip kişilerle ortak bir Reels akışı oluşturmanızı sağlamak. Yani birbirinize gönderdiğiniz Reels videoları temel alarak oluşturulan tamamen o kişiyle size özel videolar diyebiliriz. Platform tarafından özelliğe ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmış:

“İzledikleri ve etkileişmde bulundukları Reels videoları dahil olmak üzere her bir kişiye Instagram’daki hareketlerine dayalı olarak hangi Reels videosunun önerildiğini görün. Bir derlemeye katıldığınızda sohbete gönderdiğin Reels videoları herkes için derlemeyi etkileyecek ve güncellenecek.”

Derleme özelliğin yalnızca katılan kişilere özel olacağını belirtelim. Yani oluşturduğunuz derlemeye katılan kişiler dışında başka hiç kimse bu Reels akışlarını göremeyecek. İstediğinizde derlemeden ayrılma imkânına sahip olacaksınız.

Instagram Blend (Derleme) özelliği nasıl kullanılır?

Adım #1: Instagram’ı açın ve DM’ler bölümüne girin.

Instagram’ı açın ve DM’ler bölümüne girin. Adım #2: Blend (Derleme) oluşturmak istediğiniz kişi veya grupla olan sohbetinize girin.

Blend (Derleme) oluşturmak istediğiniz kişi veya grupla olan sohbetinize girin. Adım #3: Sağ üst kısımda arama simgesinin solıunda yer alan Blend ikonuna tıklayın ve açılan sayfadan “Davet Et” seçeneğine basın.

Sağ üst kısımda arama simgesinin solıunda yer alan Blend ikonuna tıklayın ve açılan sayfadan “Davet Et” seçeneğine basın. Adım #4: Davet ettiğiniz kişi veya kişiler kabul ettikten sonra sohbet kısmına gelen “Derlemeye git” kısmına basın ve size özel oluşturulan Reels akışından video izlemeye başlayın.

Derleme kapsamında gösterilen videolarda her bir videonun kim için gösterildiğini görebileceksiniz. Ayrıca akışta videoları izlerken hemen alt kısma eklenen sohbet çubuğu yoluyla Derleme’de yer alan kişilerle mesajlaşmanız da mümkün olacak.