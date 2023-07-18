Efe Uygaç'ın kurucuları arasında yer aldığı Keep Games'in ilk oyunu Feudal Friends yayınlandı.

Türkiye’nin mobil oyun sektöründeki yükselişi artık bilgisayar dünyasına da akmaya başladı. Birbirinden başarılı yeni Türk yapımı oyunlar yayınlandı, Steam gibi popüler bir platformda yüz binlerce oyuncuya ulaştı.

Yerli yapım oyunlar arasında son zamanlarda yayınlanan en iyi örneklerden birisi Dora Özsoy ve ekibinin “Cardboard Town” oyunu olurken, uzun süredir beklenen bir diğer influencer ekibinin de oyunu yayınlandı.

Efe Uygaç ve ekibinin ilk oyunu Feudal Friends çıkış yaptı:

Efe Uygaç’ın kurucuları arasında yer aldığı Keep Games, duyurulduğundan bu yana beklenen Feudal Friends adlı oyununu yayınladı. Oyun, 17 Temmuz Pazartesi günü Steam’de satın alınabilir oldu.

Oyun, ilk gününde yapılan toplam 52 adet inceleme sonucunda Steam'de "Çoğunlukla Olumlu" geri bildirime de sahip oldu.

Feudal Friends nasıl bir oyun?

Feudal Friends, tek başınıza veya dört arkadaşınızla çevrimiçi veya çevrimdışı olarak oynayabildiğiniz bir oyun. Oyundaki amacınız, hem kendi kulenizi korumak, hem de rakip kuleyi yıkmak.

1’e 1 veya 4’e 4 karşılaşmalar halinde düzenlenen oyunlarda rün seçimleriyle strateji belirliyoruz. Oyundaki her oyuncu da komutan, demirci, zırh ustası veya mühendis rollerinden birine atanıyor ve ekibi farklı alanlarda yönetiyor, geliştiriyor.

Feudal Friends fiyatı:

Feudal Friends, Steam’de 59,90 TL’lik fiyat etiketine sahip. Fakat oyun, çıkışına özel %20 indirim ile 47,92 TL'den satın alınabiliyor. Oyunun Steam sayfasına bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz.