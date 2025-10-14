Ekim 2025 Elektrikli Otomobil Şarj İstasyonu Fiyatları

Elektrikli otomobiller artık hayatımızın gerçeği. Ancak araç sahipleri, burada da ekonomi yapıyorlar. Çünkü Türkiye'de hizmet veren şarj istasyonları, farklı farklı tarifeler uyguluyorlar. Peki Türkiye'deki elektrikli otomobil şarj istasyon ücretleri ne kadar?

Elektrikli otomobiller, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yaygınlaşmaya başlamış durumda. Öyle ki artık yollarda her markadan elektrikli araçları görebiliyoruz. Hatta Eylül 2025 verilerine göre bu yılın başından beri 133.781 adet elektrikli otomobil satıldı ve bu rakam her gün biraz daha artıyor.

Tabii ki elektrikli otomobillerin artmasıyla şarj istasyonlarının sayısı da arttı. İstasyonlar, Türkiye geneline yayılmış durumda. Peki bu istasyonların fiyatları ne kadar? Elektrikli otomobilinizi şarj etmek için kaç para ödemeniz gerekiyor? Bu içeriğimizde Togg'un istasyonu Trugo'dan Petrol Ofisi'nin e-POwer istasyonlarına kadar bazı şirketlerin şarj ücretlerine yakından bakıyoruz. AC istasyonlar, daha uzun sürede şarj edenleri, DC’ler ise hızlı şarj istasyonlarını kapsıyor.

Türkiye’deki elektrikli otomobil şarj istasyonları fiyatları

Trugo

Şarj ünitesi Fiyat AC (22 kW) 8,49 TL / kWh DC (150 kW altı) 10,60 TL / kWh DC (300 kW üstü) 11,82 TL / kWh

Zes

Şarj ünitesi Fiyat AC (22 kW) 8,99 TL / kWh DC (180 kW altı) 10,99 TL / kWh DC (180 - 400 kW arası) 12,99 TL / kWh

Eşarj

Şarj ünitesi Fiyat AC (22 kW) 9,40 TL / kWh DC (90 kW altı) 13,50 TL / kWh DC (90-180 kW arası) 14,90 TL / kWh DC (180 kW ve üstü) 15,80 TL / kWh

Petrol Ofisi e-POwer

Şarj ünitesi Fiyat AC Tip 2 soketler 7,50 TL / kWh DC Tip CCS soketler 9,50 TL / kWh

Aksa Şarj

Şarj ünitesi Fiyat AC Tip 2 soketler (22 kW'a kadar) 8,99 TL / kWh DC (100 kW'a kadar) 9,99 TL / kWh DC (100 kW ve üstü) 10,99 TL / kWh

Tesla Supercharger

Araç Fiyat Tesla otomobiller 8,90 TL / kWh Diğer otomobiller 11,10 TL / kWh

*Tesla Supercharger istasyonlar, 250 kW'a kadar güç sağlıyor. *Tesla Supercharger istasyonların ülkemizdeki sayısı şu an için çok az. Sadece İstanbul, Ankara, Bolu, Ankara, Edirne ve Manisa gibi yerlerde var. Ülkemizdeki Supercharger'ları ve konumlarını görmek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

Togg T10X ve Tesla Model Y'yi şarj etmek ne kadar tutuyor?

Bazı şirketlerin şarj fiyatlarını gördük. Şimdi de elektrikli araçları şarj etmenin ne kadar tutacağına bakalım. Bunu hesaplamak için geçtiğimiz ay Türkiye'de en çok satan iki elektrikli otomobil Togg T10X ve Tesla Model Y'ye bakalım ve en ucuz versiyonlarını ele alalım. Togg T10X'in kısa menzilli versiyonu 52,4 kW/h'lik bataryaya sahip. Tesla Model Y'nin baz modelinde ise 62,5 kW/h'lik batarya var.

Togg T10X'i şarj etmek ne kadar tutuyor?

Şarj istasyonu Fiyat Trugo 555 TL Zes 575 TL Eşarj 707 TL e-POwer 498 TL Aksa Şarj 523 TL Tesla Supercharger 581 TL

*Tablolardaki en ucuz DC şarj fiyatlarını baz aldık.

Yukarıdan da görebildiğiniz gibi Togg T10X'in firmaya göre farklı fiyatlara şarj edildiğini görebiliyoruz. Fiyatların 498 TL ila 707 TL arasında değiştiğini söyleyebiliriz.

Tesla Model Y'yi şarj etmek ne kadar tutuyor?

Şarj istasyonu Fiyat Trugo 662 TL Zes 687 TL Eşarj 843 TL e-POwer 594 TL Aksa Şarj 624 TL Tesla Supercharger 556 TL

Tesla Model Y'nin en ucuz versiyonunun 0'dan 100'e ne kadar şarj olduğuna baktığımızda fiyatların 556 TL'den 843 TL'ye kadar çıktığını görüyoruz. En ucuza tahmin edebileceğiniz üzere Tesla Supercharger'dan dolum yaptırabilirsiniz.