Chery, Ekim 2026 döneminde sıfır araç almak isteyenlere farklı seçenekler sunuyor. İşte Chery'nin Ekim ayı güncel sıfır araç fiyatları, indirimleri, kredi fırsatları ve kampanya detayları...

Chery, Ekim 2026 döneminde SUV otomobil pazarında yakından takip edilen markalar arasında yer alıyor. Farklı donanım, motor ve fiyat seçenekleriyle geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden modellerde güncel fiyatların yanında güncel kampanyalar ve finansman fırsatları da merak ediliyor.

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Yeni bir Chery satın almayı düşünenler için güncel liste fiyatlarının yanı sıra modele özel indirimler, kredi seçenekleri ve dönemsel kampanyalar da satın alma kararında önemli rol oynuyor. Peki Chery Ekim 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi Chery modellerinde kampanya var? İşte Chery Ekim 2026 güncel fiyat listesi, indirimler, kampanyalar ve kredi fırsatları...

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Chery Tüm Modeller Fiyat Listesi - Ekim 2026

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı TIGGO8 2.930.000 TL 2.730.000 TL TIGGO7 2.264.400 TL -

Chery TIGGO8 Kampanyası: 600.000 TL’ye 6 Ay Vadeli %0 Faizli Kredi

Chery TIGGO8 Prestige, ticari müşterilere özel nakit indirim ve sıfır faizli kredi avantajıyla satışa sunuluyor. 8-31 Ekim tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında, 2026 model yılı TIGGO8 Prestige için 200.000 TL’ye varan nakit alım indirimi ve 600.000 TL’ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi fırsatı sunuluyor.

Chery TIGGO7 4x2 Kampanyası: 400.000 TL Tutarında 6 Ay Vadeli %0 Faizli Kredi

Chery TIGGO7 Prestige 4x2 versiyonu için de ticari müşterilere özel sıfır faizli kredi fırsatı bulunuyor. 8-31 Ekim 2026 tarihleri arasında geçerli kampanya kapsamında, 400.000 TL tutarında 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajından yararlanılabiliyor.