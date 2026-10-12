[Ekim 2026] En Güçlü Android Telefonlar Açıklandı

Her ay mevcut telefonları teste sokarak aldıkları puanlara göre sıralayan AnTuTu, bu ayın listesini de yayımlandı. Peki güncel en güçlü android telefonlar hangileri?

Bugün yeni bir akıllı telefon almak istediğinizde alabileceğiniz çok fazla seçenek var. Samsung'dan Apple'a, Xiaomi'den vivo'ya kadar onlarca model mevcut. Peki tercihimiz Android bir telefon olursa mevcut en iyi telefon hangisi?

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Bu sorunun cevabını arıyorsak, telefonların donanımları kadar bu donanımlar üzerinden yapılan testlere de göz atmamız gerekiyor. İşte bu noktada devreye AnTuTu gibi platformlar giriyor. Her ay mevcut en iyi android telefonları listeleyen AnTuTu, bu ay da güncel listesini yayımlamış durumda.

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En güçlü android telefonlar

Telefon AnTuTu Puanı REDMAGIC 11S Pro+ 4.118.689 iQOO 15 Ultra 4.118.578 REDMAGIC 11 Pro+ 4.049.580 iQOO 15 4.047.631 vivo X300 Ultra 3.984.744 realme GT8 Pro 3.966.847 HONOR WIN 3.936.207 REDMI K100 Pro Max 3.887.994 OPPO Find X9 Ultra 3.873.593 HONOR Magic8 3.820.663

Peki sizce güncel en güçlü android telefon hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.