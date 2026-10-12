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[Ekim 2026] En Güçlü Android Telefonlar Açıklandı

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Her ay mevcut telefonları teste sokarak aldıkları puanlara göre sıralayan AnTuTu, bu ayın listesini de yayımlandı. Peki güncel en güçlü android telefonlar hangileri?

[Ekim 2026] En Güçlü Android Telefonlar Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Bugün yeni bir akıllı telefon almak istediğinizde alabileceğiniz çok fazla seçenek var. Samsung'dan Apple'a, Xiaomi'den vivo'ya kadar onlarca model mevcut. Peki tercihimiz Android bir telefon olursa mevcut en iyi telefon hangisi?

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Bu sorunun cevabını arıyorsak, telefonların donanımları kadar bu donanımlar üzerinden yapılan testlere de göz atmamız gerekiyor. İşte bu noktada devreye AnTuTu gibi platformlar giriyor. Her ay mevcut en iyi android telefonları listeleyen AnTuTu, bu ay da güncel listesini yayımlamış durumda.

İçerikten Görseller

[Ekim 2026] En Güçlü Android Telefonlar Açıklandı
Red Magic 11 Pro

En güçlü android telefonlar

Red Magic 11 Pro

Telefon AnTuTu Puanı
REDMAGIC 11S Pro+ 4.118.689
iQOO 15 Ultra 4.118.578
REDMAGIC 11 Pro+ 4.049.580
iQOO 15 4.047.631
vivo X300 Ultra 3.984.744
realme GT8 Pro 3.966.847
HONOR WIN 3.936.207
REDMI K100 Pro Max 3.887.994
OPPO Find X9 Ultra 3.873.593
HONOR Magic8 3.820.663

Peki sizce güncel en güçlü android telefon hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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