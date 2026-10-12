[Ekim 2026] En Güçlü Android Telefonlar Açıklandı

Bugün yeni bir akıllı telefon almak istediğinizde alabileceğiniz çok fazla seçenek var. Samsung'dan Apple'a, Xiaomi'den vivo'ya kadar onlarca model mevcut. Peki tercihimiz Android bir telefon olursa mevcut en iyi telefon hangisi?
Bu sorunun cevabını arıyorsak, telefonların donanımları kadar bu donanımlar üzerinden yapılan testlere de göz atmamız gerekiyor. İşte bu noktada devreye AnTuTu gibi platformlar giriyor. Her ay mevcut en iyi android telefonları listeleyen AnTuTu, bu ay da güncel listesini yayımlamış durumda.
İçerikten Görseller
En güçlü android telefonlar
|Telefon
|AnTuTu Puanı
|REDMAGIC 11S Pro+
|4.118.689
|iQOO 15 Ultra
|4.118.578
|REDMAGIC 11 Pro+
|4.049.580
|iQOO 15
|4.047.631
|vivo X300 Ultra
|3.984.744
|realme GT8 Pro
|3.966.847
|HONOR WIN
|3.936.207
|REDMI K100 Pro Max
|3.887.994
|OPPO Find X9 Ultra
|3.873.593
|HONOR Magic8
|3.820.663
Peki sizce güncel en güçlü android telefon hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.