Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Ürün

[Ekim 2026] En Güçlü Tabletler Açıklandı

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Her ay mevcut tabletleri teste sokarak aldıkları puanlara göre sıralayan AnTuTu, bu ayın listesini de yayımlandı. Peki güncel en güçlü tabletler hangileri?

[Ekim 2026] En Güçlü Tabletler Açıklandı
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

AnTuTu her ay akıllı telefonlarda olduğu gibi tabletleri de belli başlı testlere sokarak puanladığı listeler yayınlıyor. Şimdi de geride bıraktığımız Eylül ayındaki verileri içeren yeni liste yayımlanmış durumda.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

Listenin zirvesinde Xiaomi'nin Xiaomi Pad 9 Pro Max modeli yer alıyor. Bu modelin şu anda ülkemizde satışı bulunmadığını da belirtelim.

İçerikten Görseller

[Ekim 2026] En Güçlü Tabletler Açıklandı
2

En güçlü tabletler

2

Tablet AnTuTu Puanı
Xiaomi Pad 9 Pro Max 5.233.432
iQOO Pad Ultra 4.621.376
RedMagic Gaming Tablet 5 Pro 4.379.977
Lenovo Legion Y700 Ultimate 4.274.095
vivo Pad 6 Pro 4.264.903
Legion Tablet Y700 Gen 5 4.247.857
iQOO Pad 6 Pro 4.233.577
Honor MagicPad 3 Pro 13.3 4.136.892
OnePlus Pad 3 Pro 4.035.737
OPPO Pad 5 Pro 3.970.640

Peki sizce güncel en güçlü tablet hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon'da Prime Alışveriş Festivali geçtiğimiz günlerde başladı. 5- 12 Ekim tarihleri arasında devam edecek kampanyanın detaylarına ve kaçırmamanız gereken bazı fırsatlara gelin birlikte göz atalım.

Ürün Kategorisinde En Çok Okunanlar

Samsung Galaxy Tab S12+ ve Galaxy Tab S12 Ultra Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Samsung Galaxy Tab S12+ ve Galaxy Tab S12 Ultra Türkiye'de Satışa Sunuldu: İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Paranızı Çöpe Atmayın: En İyi Akıllı Saat Markaları Seçim Rehberi - 2026

Paranızı Çöpe Atmayın: En İyi Akıllı Saat Markaları Seçim Rehberi - 2026

Apple Bu Ay Yeni Bir Etkinlik Yapmaya Hazırlanıyor: İşte Tanıtılacak 2 Ürün

Apple Bu Ay Yeni Bir Etkinlik Yapmaya Hazırlanıyor: İşte Tanıtılacak 2 Ürün

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali'nde Sona Yaklaşıyoruz! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali'nde Sona Yaklaşıyoruz! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Amazon’da Prime Alışveriş Festivali Devam Ediyor! İşte Günün En İyi İndirimleri

Apple’ın 13 Ekim’de Tanıtacağı Ekranlı Akıllı Ev Cihazının İsmi ve Özellikleri Ortaya Çıktı!

Apple’ın 13 Ekim’de Tanıtacağı Ekranlı Akıllı Ev Cihazının İsmi ve Özellikleri Ortaya Çıktı!

Tablet

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

2. Elde Piyasası Az Olan Ama Sorunsuz Kullanabileceğiniz Otomobiller

2. Elde Piyasası Az Olan Ama Sorunsuz Kullanabileceğiniz Otomobiller

Ekim 2026 Chery Fiyat Listesi Belli Oldu: Tiggo 7'ye Zam!

Ekim 2026 Chery Fiyat Listesi Belli Oldu: Tiggo 7'ye Zam!

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

GÜNCEL: ÖTV Muafiyetli Tüm Araçlar Fiyat Listesi - Ekim 2026 ÖTV'siz Araba Fiyatları

Ekim 2026 OMODA ve JAECOO Fiyat Listesi Belli Oldu: OMODA 7 Neo'da Kampanya Fırsatı

Ekim 2026 OMODA ve JAECOO Fiyat Listesi Belli Oldu: OMODA 7 Neo'da Kampanya Fırsatı

Türkiye'de Tutunamayan Güney Kore Otomobilleri: Bazıları Hâlâ İkinci Elde Satılıyor

Türkiye'de Tutunamayan Güney Kore Otomobilleri: Bazıları Hâlâ İkinci Elde Satılıyor

Skoda Sahipleri Dikkat: Dünya Genelinde 1,7 Milyon Araç Geri Çağrıldı

Skoda Sahipleri Dikkat: Dünya Genelinde 1,7 Milyon Araç Geri Çağrıldı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com