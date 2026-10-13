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[Ekim 2026] En Güçlü Tabletler Açıklandı

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Her ay mevcut tabletleri teste sokarak aldıkları puanlara göre sıralayan AnTuTu, bu ayın listesini de yayımlandı. Peki güncel en güçlü tabletler hangileri?