[Ekim 2026] En Güçlü Tabletler Açıklandı

AnTuTu her ay akıllı telefonlarda olduğu gibi tabletleri de belli başlı testlere sokarak puanladığı listeler yayınlıyor. Şimdi de geride bıraktığımız Eylül ayındaki verileri içeren yeni liste yayımlanmış durumda.
Listenin zirvesinde Xiaomi'nin Xiaomi Pad 9 Pro Max modeli yer alıyor. Bu modelin şu anda ülkemizde satışı bulunmadığını da belirtelim.
İçerikten Görseller
En güçlü tabletler
|Tablet
|AnTuTu Puanı
|Xiaomi Pad 9 Pro Max
|5.233.432
|iQOO Pad Ultra
|4.621.376
|RedMagic Gaming Tablet 5 Pro
|4.379.977
|Lenovo Legion Y700 Ultimate
|4.274.095
|vivo Pad 6 Pro
|4.264.903
|Legion Tablet Y700 Gen 5
|4.247.857
|iQOO Pad 6 Pro
|4.233.577
|Honor MagicPad 3 Pro 13.3
|4.136.892
|OnePlus Pad 3 Pro
|4.035.737
|OPPO Pad 5 Pro
|3.970.640
Peki sizce güncel en güçlü tablet hangisi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.