NASA, birçok önemli gökyüzü olayının gerçekleşeceği Ekim ayı için dikkat edilmesi gereken noktaları paylaştı.

NASA, Ekim ayında gökyüzünde gözlemleyebileceğiniz önemli gök cisimlerine ve astronomik olaylara ilişkin önerilerini paylaştı. Bu ay özellikle Güneş Sistemi’ndeki gezegenleri ve önemli gök olaylarını izlemek için birçok fırsat var.

Venüs, Satürn, Mars ve Jüpiter gözlemlenebilecek

NASA'nın belirttiğine göre Ekim ayı içerisinde Venüs, Satürn, Mars ve Jüpiter gibi gezegenler gece gökyüzünde belirgin bir şekilde görülebilecek. Venüs, gün batımından hemen sonra batıda gözlemlenebilirken, Satürn hava karardıktan sonra güneydoğuda belirecek ve şafak sökmeden önce batacak.

Mars, gece yarısından sonra yükselip şafak vaktine kadar güneydoğu ufkunda yükselecek. Jüpiter ise gecenin ilk yarısında yükselecek ve Ekim ayı boyunca sabah erken saatlerde güneyde görülebilecek.

Europa Clipper görevi başlıyor

Ayrıca NASA'nın merakla beklenen Europa Clipper görevi bu ay başlıyor. Görev, Jüpiter'in buzlu uydusu Europa’yı incelemeyi hedefliyor. Europa’nın yüzeyinin altında devasa bir sıvı okyanusun bulunduğu düşünülüyor ve bu görev ile birlikte uydunun yaşama elverişli olup olmadığı araştırılacak.

Europa’nın keşfi Dünya dışı yaşam arayışında en önemli adımlardan biri, öyle ki ilk keşfedildiğinde Dünya'ya oldukça benzer yapısı ve su barındırdığının düşünülmesi nedeniyle dikkatleri bir anda üzerine çekmişti. Teleskop veya dürbün kullanarak 11 ve 25 Ekim sabahları Europa’yı gözlemlemek mümkün olacak.

Tsuchinshan-ATLAS kuyruklu yıldızı gözlemlenebilecek

Bu ayın diğer önemli olaylarından biri de Tsuchinshan-ATLAS kuyruklu yıldızının geçişi. Yılın en parlak kuyruklu yıldızlarından biri olarak kabul edilen Tsuchinshan-ATLAS, 13 Ekim’de Dünya’ya en yakın konumuna ulaşacak ve gökyüzünden gözlemlenebilecek. Her akşam biraz daha yükseğe çıkacak olan bu kuyruklu yıldız, parlak kuyruğu sayesinde çıplak gözle bile görülebilecek.

NASA, Ekim ayı boyunca Ay ve gezegenlerin eşleşmelerine de dikkat çekiyor. Özellikle 13 ve 14 Ekim geceleri Satürn, 20 Ekim’de ise Jüpiter ile Ay’ın yakın konumda olacakları belirtiliyor. 23 ve 24 Ekim sabahları ise Mars, Ay ile birlikte güney ufkunda görülebilecek.