Tespit edilen 2024 PT5 adındaki yeni bir asteroit, bir süreliğine de olsa çok yakında Dünya'nın ikinci Ay'ı olacak.

Dünya bu ay kısa süreliğine de olsa ikinci bir Ay’a daha sahip olacak. Bu yeni "mini Ay", esasında 2024 PT5 adlı küçük bir asteroit. Bu asteroit Dünya'nın etrafında sadece iki ay kalacak ve sonra Güneş'in yörüngesinde dönmeye devam edecek. Yaşanacak olan bu durum, Dünya'nın milyarlarca yıldır süregelen tek doğal uydusu Ay'ın aksine oldukça geçici bir doğaya sahip.

Mini Ay olayları üzerinde uzmanlaşmış bilim insanları, 2024 PT5'in Dünya'nın çekim alanına gireceği bu kısa süreli geçici olayı tespit etti. Universidad Complutense de Madrid'de görev yapan ve konuya dair araştırmanın baş yazarı olan Profesör Carlos de la Fuente Marcos, 2024 PT5'in "Arjuna asteroit kuşağı" adı verilen ve Dünya'ya oldukça yakın yörüngelerde dolaşan asteroitlerden biri olduğunu belirtti.

Bu kuşakta yer alan asteroitler, genellikle Dünya'ya 4,5 milyon km kadar yaklaşabiliyor ve saatte 3.540 km gibi nispeten düşük hızlarda hareket ediyorlar. Bu şartlar altında asteroitler geçici olarak Dünya'nın uydusu hâline gelebiliyor.

Mini Ay nasıl ve neden oluşur?

Mini Ay olayları iki türde gerçekleşiyor. İlki, asteroitin Dünya etrafında bir veya daha fazla tur atarak birkaç yıl sürebildiği uzun süreli durumlar. İkinci tür ise 2024 PT5'te olduğu gibi asteroitin tam bir tur yapmadığı ve sadece günler, haftalar veya birkaç ay süren kısa süreli etkileşimlerinden ibaret oluyor. 2024 PT5'in bu süreçte Dünya'nın etrafında tam bir yörünge izlemeyeceği ancak gezegenin geçici bir uydusu olarak kalacağı belirtiliyor.

Mini Ay olayları ne sıklıkla gerçekleşir?

Kısa mini Ay olayları, yani küçük bir cismin geçici olarak Dünya'nın çekim etkisi altında kalması, her 10 yılda birkaç kez gerçekleşebiliyor. Uzun süreli durumlar ise oldukça nadir olup her 20 yılda bir yaşanabiliyor. Bu geçici uydular, Güneş'in yer çekimsel etkisi nedeniyle sonunda Dünya'nın yörüngesinden ayrılıyorlar. 2024 PT5 de iki aylık misafirliğinin ardından Arjuna asteroit kuşağına geri dönecek.

2024 PT5 ne yazık ki uzaya ilgi duyan birçok kişi için gözlemlenemeyecek kadar küçük ve soluk olacak. Profesyonel gökbilimcilerin ise bu asteroiti gözlemleyebilmek için en az 30 inç çapında teleskoplara ihtiyaçları olacak. Marcos ve ekibi, bu mini Ay’ın doğasını daha iyi anlamak için spektroskopik ve fotometrik gözlemler yapmayı planlıyor.

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