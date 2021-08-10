Ekşi Sözlük'teki Başlık Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Bugün Ekşi Sözlük’te açılan ve sosyal medyada fazlasıyla tartışılan “halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor” başlığı hakkında resmen soruşturma başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, başlık ve başlık altında yer alan paylaşımlarda suç ve suç unsuru içeren ifadeler bulunduğuna kanaat getirdi.

Milyonlarca kişinin takip ettiği bir platform olan Ekşi Sözlük, bugüne kadar pek çok tartışmalı başlığıyla gündeme gelmişti. Bugün açılan başlıksa Türkiye’nin gündemine girdi ve oldukça olumsuz yorumlar topladı. İnternet sitesinde açılan başlık, “halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor” ifadesine yer veriyordu.

Başlıkta yer alan yorumlar ve başlığın kendisi, sosyal medyada pek çok kişinin tepkisiyle karşılaştı. Başlık, internet sitesinden kaldırılmış durumdayken geçtiğimiz dakikalarda yeni bir haber geldi. Buna göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşım sitesinde yer alan ve tartışmalara yol açan başlık hakkında resmen soruşturma başlattı.

Başlık hakkında resmen soruşturma başlatıldı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada sitede yer alan “halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor” başlıklı içerik hakkında, başlık ve başlık altında yer alan paylaşımlarda suç ve suç unsuru içeren ifadeler bulunduğuna kanaat getirildiği aktarıldı. Bu paylaşımla ilgili şüpheli kişi ve kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nda yer alan ‘suç işlemeye tahrik’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından resmen soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma sonucunda belirlenen hukuki durum ve delil durumu dikkate alınarak değerlendirme yapılacağı ifade edildi.