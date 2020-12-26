Elazığ'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem Oldu

Bu sene başında 6,8 büyüklüğündeki depremle sarsılan ve 41 kişinin hayatını yitirdiği Elazığ, yıl bitmeden bir kez daha sallandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 4,1 olduğu açıklandı.

AFAD'ın resmi Twitter hesabından yapılan bir açıklamada Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği aktarıldı. Ayrıca yapılan açıklamada, şu ana kadar deprem sonrasında herhangi bir olumsuz ihbar alınmadığı dile getirildi.

Kandilli Rasathanesi'nin Twitter hesabından yapılan açıklamadaysa depremin Elazığ Kavaktepe'de gerçekleştiği belirtildi. Derinliği 5 km olarak açıklanan depremin büyüklüğü, Kandilli Rasathanesi tarafından da 4,1 olarak değerlendirildi.

Elazığ'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Bugün 14.09'da sallanan Elazığ, bu senenin başlarında da depremle sarsılmıştı. 6,8 büyüklüğündeki deprem, Elazığ ve Malatya'da binaların yıkılmasına sebep olmuş ve onlarca insan hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu afet, "deprem değil bina öldürür" sözünü bir kez daha hatırlatmıştı.

Ayrıca yine bu sene yaşadığımız İzmir depreminde de bu felakete hiç hazır olmadığımızı bir kez daha görmüştük. İzmir'de yaşanan depremde Elazığ depremine göre çok daha fazla can kaybı yaşanmıştı.

Bir ay önce sizlere aktardığımız bir haberimizde, 2020 yılında depremin en acı bilançosunun Türkiye'de çıktığından bahsetmiştik. Haberi yayına aldığımız gün itibarıyla 2020 senesinde dünya genelinde deprem sebebiyle 197 kişi hayatını kaybetmişti. Bu can kayıplarının 159'u ise Türkiye'de gerçekleşmişti.

2020 yılında yaşanan depremlerde en çok can kaybının yaşandığı deprem İzmir olmuştu. İzmir'i ise 41 kişinin hayatını kaybettiği Elazığ depremi takip etmişti. Elazığ'da yıl bitmeden bir deprem daha yaşandı. Şu ana kadar depremde can ve mal kaybıyla ilgili bir açıklama yapılmadı.