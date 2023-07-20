Bir Xbox çalışanı, kendi Twitter hesabından Elden Ring'i içeren bir paylaşım yaptı. Bu tweet, Elden Ring'in Game Pass'e gelebileceği iddialarını ortaya çıkardı.

Microsoft’un aylık abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyuncular için biçilmiş kaftan. Sistem, ister konsol da ister PC’de olun aylık belli bir ücret karşılığında 100’den fazla oyuna ulaşmanıza olanak tanıyor.

Bugün bir Xbox çalışanı tarafından yapılan bir paylaşım, oyun dünyasında dev bir söylentinin çıkmasına neden oldu. Söz konusu paylaşım, Xbox’ta Oyun Üreticisi Deneyimi ve Ekosistemi Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Sarah Bond tarafından yapıldı.

Bond’un paylaşımı Elden Ring’in Game Pass’e gelebileceği söylentilerini doğurdu

Bond, saatler önce Twitter’dan önce bir yaşlı insan emojisi, bir yüzük ve Xbox hashtag’i paylaştı. Yönetici, ilk paylaşımının altına ise emojilerinin anlamını gösteren bir fotoğraf ekledi. Bu fotoğraf, FromSoftware imzasını taşıyan, geçtiğimiz sene Yılın Oyunu seçilen popüler yapım Elden Ring idi.

Tahmin edebileceğiniz gibi Xbox çalışanının bu paylaşımı yapması, hayranlar arasında oyunun Game Pass’e geleceğine dair söylentiler oluşturdu. Birçok kullanıcı, Bond’un paylaşımının altına “Elden Ring Game Pass’e mi geliyor?” tarzı yorumlar ekledi. Hatta, Microsoft’un geliştirici FromSoftware’i satın alacağını öne sürenler bile oldu. Tabii Microsoft daha Activision’ı satın almadığı için bunun yaşanma ihtimali oldukça düşük.

Elden Ring’in Game Pass’e gelip gelmeyeceği konusunda ise bir resmi açıklama yok. Yani her şey küçük bir söylentiden ibaret. Eğer doğru çıkarsa yapım, abonelik sistemine eklenen ilk FromSoftware oyunu olacak. Tabii bu kadar başarılı ve büyük bir yapımın gelmesinin oyuncuları çok mutlu edeceğini de söyleyebiliriz. Yılın oyunu seçilen Elden Ring, çok olumlu yorumlar alırken sadece bir yılda 20 milyondan fazla kopya satmayı başarmıştı.