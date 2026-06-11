Xbox yöneticisi, bellek krizi nedeniyle oluşan maliyet kaygıları nedeniyle yeni nesil konsol Project Helix'i yeniden değerlendirdiklerini açıkladı.

Xbox geçtiğimiz aylarda şimdilik “Project Helix” kod adıyla anılan yeni konsolunu resmen duyurmuştu. Bir PC ve konsol karışımı olacak bu cihaz için heyecanlı bekleyiş sürerken bugün bekleyenleri endişelendirecek bir açıklama geldi.

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Xbox’ın Baş Strateji Sorumlusu olarak görev yapan Matthew Ball, markanın yeni nesil konsoluyla ilgili konuştu. Yönetici, şirketin Project Helix üzerinde yeniden düşünmeye başladığını aktarırken planlarında değişiklikler olabileceğinin sinyallerini verdi.

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Bellek krizi ve maliyet kaygısı nedeniyle değişiklikler olabilir

Mathew Ball’un aktardığına göre Project Helix’i yeniden değerlendirmeye alma kararı, maliyet kaygıları nedeniyle ortaya çıktı. Teknoloji dünyasını çok kötü etkileyen bellek krizi yüzünden maliyetlerin belirsizliğini korumasının yeni konsola yönelik yaklaşımın yeniden değerlendirilmesine yol açtığını aktardı.

Xbox yöneticisi, nihai amaçlarının oyunculardan çok fazla şey istemeyen ancak yatırımcıları da zarara uğratmayan bir çözüm bulmak olduğunu ifade ediyor. Konsolun uygun fiyatlı olmasını istediklerinin altını çiziyor. Xbox son zamanlarda başlayan yeniden markalaşma sürecinde oyunculara önem veren bir marka olacağını açıklamıştı. Firmanın hedefi oyuncu sayısını her zamankinden daha fazla hâle getirmek ve 2030’a kadar bir numaralı konsol olmak.

Hedef böyleyken Helix stratejisinden nasıl değişiklikler olacağı büyük merak konusu. Ancak Ball’un açıklamaları fiyatın her hâlükârda uygun tutulmaya çalışacağını gösteriyor. Bu yüzden sevindirici diyebiliriz.