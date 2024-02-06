İddialara göre Tencent, konsolda büyük başarı yakalayan oyunu Elden Ring'i mobil platformlara taşımayı planlıyor. Şirket daha önce PUBG Mobile ve Call of Duty Mobile ile büyük başarı yakalamıştı.

Konsol platformlarının önemli oyunlarından olan Elden Ring, gelecekte mobil cihazlarda da karşımıza çıkabilir Bu konuyla ilgili olarak farklı kaynakların iddiaları bulunuyor. Tencent'in son dönemde yeni bir hit oyun peşinde olduğu biliniyordu. İddialara göre Elden Ring'i mobile taşıyarak bu açığı kapatmayı amaçlıyor.

Ciro anlamında bakıldığında dünyanın en büyük oyun firması konumunda bulunan Tencent, 2022 yılında Elden Ring'in haklarını satın almıştı. Sonrasında da bir ekip, oyunu mobile aktarmak için çalışmalara başlamıştı ancak sürecin çok da hızlı ilerlemediği belirtiliyor.

Elden Ring Mobile, sandığımızdan çok daha yakın olabilir

Elden Ring'in geliştirme süreçlerinde, ülkemizde Game of Thrones serisi ile tanınan yazar George R. R. Martin ve tecrübeli oyun tasarımcısı Hidetaka Miyazaki birlikte çalışmıştı. Bu aksiyon dolu oyunda, pek çok farklı fantastik canavarla başa çıkmamız gerekiyordu. Oyun, 2022 yılında 60 dolardan satışa çıkmış ve dünya çapında 20 milyon kopyadan fazla satmayı başarmıştı.

Tencent'in amacı Genshin Impact'e rakip olmak

Elden Ring, ilk başta premium oyun olarak yüksek bir fiyat etiketiyle piyasaya çıkmıştı. Tencent şimdi bu markanın gücünü bir oynaması ücretsiz oyunda kullanmayı amaçlıyor. Çinli oyun devinin amacı, bir başka Çinli firma olan miHoYo'nun popüler oyunu "Genshin Impact" ile rekabet edecek, oyun içi satın almalara sahip bir oyun çıkarmak.

Tencent ve FromSoftware'den henüz konuyla ilgili olarak bir açıklama gelmezken, Elden Ring deneyiminin mobilde, özellikle de Tencent'in freemium modelinde nasıl dönüştürüleceği merak konusu. Tencent, daha önce de Nier markasını mobile getirmeye çalışmış ancak daha sonra bu projeden vazgeçmişti.