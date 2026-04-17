Mercedes-Benz, Elektrikli C-Serisinin Bilim Kurgu Filmlerini Andıran İç Mekânını Paylaştı: Televizyon Koysaydınız!

Mercedes, yakında tanıtılacak tamamen elektrikli C-Serisi modellerinin iç mekânının nasıl görüneceğini paylaştı.

Gökay Uyan

Dünyanın en önde gelen otomobil üreticilerinden biri olan Almanya merkezli Mercedes-Benz, iç mekân konusunda da en iddialı firmalardan biriydi. Şimdi ise şirketin yakın zamanda piyasaya sürmeyi planladığı tamamen elektrikli C-Serisi otomobilinin iç mekânı resmen paylaşıldı.

Elektrikli C-Serisi’nin iç mekânından gelen görüntüler, bilim kurgu filmlerini andırmayan bir tasarımla geleceğini gözler önüne seriyor ve bekleyenlerin heyecanını iyice artırıyor. Öyle ki fotoğraflara baktığımızda yüksek teknolojili tamamen ekrandan oluşacağını görebiliyoruz.

Elektrikli C-Serisi’nin içi böyle gözükecek

Gelen bilgilere göre araç, MBUX Hyperscreen veya MBUX Superscreen ile gelecek. Hyperscreen uçtan uca uzanan ve tek parçadan oluşan ekran. Superscreen ise cam yüzeyin altında yer alan 3 ayrı ekrandan oluşan sistem. Her ikisini de yeni elektrikli C Serisi araçlarda göreceğiz.

Bunların yanı sıra iç mekânda GLC’yi andıran detaylar da görüyoruz. Otomobil; yeni koltuklara ve yıldız desenleriyle donatılan Sky Control isimli panaromik tavana sahip. Bunların yanı sıra kabini içten yanmalı versiyonuna göre iki kat daha hızlı ısıtabilen yeni bir otomatik klima sistemi de olacak.

Tamamen elektrikli C-Serisi hakkında paylaşılanlar şimdilik bu kadar. Büyük heyecanla beklenen otomobil, 20 Nisan günü gerçekleştirilecek bir lansman ile resmen tanıtılacak. Tüm detaylarını o gün öğreneceğiz.

