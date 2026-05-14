Elektrikli Otomobil Bataryalarının Ömrünü Uzatan Yapay Zekâ Destekli Şarj Sistemi Geliştirildi: Peki Nasıl Çalışıyor?

Elektrikli otomobillerdeki şarj sorunu en büyük problemlerden biri ve bununla ilgili yeni ve önemli bir sistem geliştirildi.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Elektrikli otomobillerde "hızlı şarj" bir lütuf gibi görünse de batarya sağlığı için aslında oldukça stresli bir süreç. İsveç'teki Chalmers Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, IEEE akademik dergisinde yayınladıkları yeni bir çalışmada, bu stresi minimize eden yapay zekâ tabanlı bir şarj yöntemi geliştirdiklerini duyurdu.

Geliştirilen bu yöntem, hızlı şarj döngüleri sırasında akımı optimize ederek batarya ömrünü tam %23 oranında uzatabiliyor. Bu gelişme, yaklaşık dörtte bir oranında daha fazla kullanım ömrü anlamına geliyor.

"Pekiştirme öğrenmesi" ile bataryaya özel bakım

Sistemin kalbinde, Batarya Yönetim Sistemi (BMS) içerisine yerleştirilmiş "pekiştirme öğrenmesi" (reinforcement learning) adı verilen bir makine öğrenmesi tekniği yatıyor.

Bu teknik, sistemin deneme-yanılma yoluyla en iyi sonucu bulmasını sağlıyor. Yapay zekâ, bataryanın kimyasına ve sağlık durumuna göre şarj sırasında voltajı ve akımı anlık olarak ayarlıyor.

Hızdan ödün vermeden uzun ömür

Birçok kullanıcı, bataryayı korumak için şarj hızının yavaşlatılmasından çekinir ancak araştırmacılar Meng Yuan ve Changfu Zou, geliştirdikleri yöntemin şarj verimliliğinden ödün vermediğini belirtiyor. Yani batarya ömrü uzatılırken, şarj süresinde kayda değer bir yavaşlama yaşanmıyor.

Bugün bir Tesla bataryasının kullanım alışkanlıklarına göre 300 bin ile 500 bin mil arasında ömrü olduğu tahmin ediliyor. %23'lük bir iyileşme, alt sınırda 70 bin, üst sınırda ise 100 bin milden fazla ekstra menzil anlamına geliyor. Bu da ortalama bir sürücü için elektrikli otomobilini yıllarca daha fazla kullanabilmesi, daha az hammadde tüketimi ve daha düşük karbon ayak izi demek.

Henüz laboratuvar aşamasında olan bu teknolojinin gerçek dünya testleri de başarılı olursa, ikinci el elektrikli otomobil pazarı ve garanti süreçleri tamamen değişebilir.

