Daha çok Güney Afrika ve Rusya'da çıkarılan paladyum, şu sıralar altından bile daha değerli durumda. Sadece son iki haftalık süreçte yüzde 25 oranında değer kazanan paladyum, 2019 yılında 2018'e oranla da iki kat değerlendi.

Değerli maden denilince akıllara, doğrudan altın gelir. Hatta altın, hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde yatırım aracı olarak da kullanılır. Ancak şu sıralar yatırımcılar, yeni bir metale yönelmeye başladılar. Bu madde "paladyum" olarak isimlendiriliyor ve şu anda altından daha değerli hale gelmiş durumda. Ayrıca paladyumun yükselişi, uzunca bir süre durdurulabilecekmiş gibi görünmüyor.

Paladyum; osmiyum, iridyum, rodyum, rutenyum ve platin ile aynı grupta yer alan bir element. Metal olarak sınıflandırılan bu element, tıpkı grubundaki diğer elementler gibi parlak bir yapıya sahip. Genellikle Rusya ve Güney Afrika topraklarında çıkarılan bu maden, platin ve nikel madenlerinde de yan ürün olarak elde ediliyor.

Paladyum, bugüne dek daha çok otomobil sektöründe kullanıldı. Hibrit motorlu ve benzinli araçlarda bulunan egzoz sistemlerinin katalitik konventörlerinde kullanılıyor. Araçların kritik bir bileşeni olan katalitik konventörler, karbonmonoksit ve azotdioksit gibi toksik gazları mümkün olduğunca temizliyor.

Paladyum, son iki haftalık süreçte yüzde 25'ten fazla değerlendi. Ayrıca geçtiğimiz yıl paladyum, normal değerinin iki katına çıktı. Bu metalin şu sıralardaki değeri, kilogram başına 2.500 dolar (yaklaşık 15 bin TL) seviyelerinde. Ayrıca bu metal, hırsızların da gözbebeği. Londra polisi tarafından yapılan açıklamalara göre 2019 yılının ilk 6 ayında yaşanan paladyum hırsızlığı, önceki yıla oranla yüzde 70 artmış durumda.

Otomobil sektöründe yaşanan gelişmeler, paladyuma olan talebi artırıyor. Özellikle küresel ısınmaya karşı olarak başlatılan hibrit motorlu araç teşvikleri ve egzoz emisyon sınırlamaları, otomobil sektörünün daha çok paladyuma yönelmesine neden oldu. Hal böyle olunca da paladyum, durdurulamayacak bir yükselişin içine girmiş durumda.

Uzmanlara göre paladyum, bir süre daha yükselmeye devam edecek. Yükselişin nereye kadar devam edeceği şu an için bilinmiyor ancak Güney Afrika'daki paladyum üretimi 2019 yılında, önceki yıla göre yüzde 13.5 düşmüş durumda. Bu da paladyumun fiyatını doğrudan etkiliyor çünkü Güney Afrika, dünya paladyum üretiminin yüzde 40'ını tek başına üstleniyor.