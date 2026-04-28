Volkswagen, 29 Nisan'da tanıtacağı tamamen elektrikli Polo'dan teaser görseller paylaştı. İşte aracın tasarımı.

1975 yılından beri yollarda olan ve milyonlarca satan Polo, Almanya merkezli otomobil devinin en ikonik modellerinden biri konumundaydı. Şirketin elektrikli modellere yönelmeye başlamasıyla da Polo’nun ID serisi altında konumlanacak elektrikli bir versiyonu planlanıyordu. Hatta ID.Polo olarak gelecek model, 29 Nisan günü tanıtılacaktı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Volkswagen, tanıtımına bir gün kala yeni elektrikli Polo’dan teaser görüntüler paylaştı. Görüntüler, tamamen elektrikli Polo modelinin nasıl bir tasarıma sahip olacağı hakkında bizlere fikir veriyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Elektrikli Polo için paylaşılan görseller

Görsellere baktığımızda yeni elektrikli Polo modelinin arka tasarımına ve yan tasarımına küçük bir bakış atabiliyoruz. Fotoğraflardan aracın 2023’te tanıtılan ID.2 all isimli konsepte benzerlik taşıdığını söyleyebiliriz. Örneğin arka tarafta uçtan uca bir ışık şeridi karşımıza çıkacak. Yan taraflarda esas stopları barındıran dikdörtgen formlu kısımlar göreceğiz. Arka orta kısımda parıldayan bir Volkswagen logosu da var.

Bu görseller, yakın zamanda Polo’dan sızan görüntülerle uyumlu. Mart sonunda yaşanan sızıntıda aracın tüm tasarım hatlarını içeren görseller paylaşılmıştı. Hem ID.2 all hem de biraz Golf’ü andıran bir tasarımı olacak diyebiliriz.

*Daha önce sızdırılan görsel.

Standart ve GTI modellerini göreceğimiz üç versiyonla gelmesi beklenen yeni Polo’da 116 beygir (85kW), 211 beygir (99kW) ve 226 beygir gücü (166 kW) sunulacak. İlk iki model 37 kWh’lik bataryayla gelecek ve 300 km menzil bekleniyor. En üst seviyede ise 450 km menzil göreceğiz. İç mekânda ise 12,9 inçlik bilgi eğlence ekranı ve 10,25 inçlik dijital gösterge paneli karşımıza çıkacak.