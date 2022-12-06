Elon Musk'ın annesi Maye Musk'ın Instagram hesabından Dünya Türk Kahvesi Gününde yaptığı Türk kahveli paylaşım ile dikkat çekti.

Başarılı bir girişimci, model, kitap yazarı ve 3 çocuk annesi olan Maye Musk, 50 yıl boyunca defalarca kez Times başta olmak üzere Forbes ve Elle gibi dergilere kapak olmuş birisi. Twitter ve SpaceX gibi dünya devi şirketlerin CEO’su olan Elon Musk’ın annesi, 2019 yılında yayımladığı “Bir Kadın Plan Yaparsa” isimli kitabı ile dünya çapında ses getirmişti.

Bugün yani 5 Aralık, 2013 yılında Türk kahvesi UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilmiş ve Dünya Türk Kahvesi Günü ilan edilmişti. Elon Musk’ın annesi ise günün anlam ve önemine özel yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Anne Musk ayrıca bu paylaşımla Arzum Okka’nın küresel reklam yüzü olduğunu açıklamış oldu.

Anne Musk’tan Türk kahveli paylaşım

Maye Musk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu sözleri kullandı, “Türkiye'de çok satanlar listesine giren “Bir Kadın Plan Yaparsa” adlı kitabımda da bahsettiğim gibi Türk kahvemi çok seviyorum. Bugün (5 Aralık) Dünya Türk Kahvesi Günü vesilesiyle Türk kahvesi hakkında biraz bilgi paylaşayım. Bir diyetisyen olarak, araştırmaları takip ediyorum ve bulgular, ölçülü kahve alımının (günde 2-5 fincan) beslenmeyle ilişkili kronik hastalıkların olasılığını düşürdüğü yönünde. Arzum OKKA Türk Kahvesi Makinesi ile doğrudan fincanda servis edilen Türk kahvesinin keyfini çıkarın.”

Maye Musk ayrıca yaptığı paylaşımda ünlü model ve Arzum Okka’nın Türkiye reklam yüzü olan Tülin Şahin’i de etiketledi. Şahin ise kendi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Dünya Türk kahvesi günü kutlu olsun. Maye Musk, benimle bir kahve içmeye ve bu günü kutlamaya ne dersin?” yazması ile dikkat çekti.

Arzum Okka’nın Maye Musk ile yaptığı reklam anlaşmasının detayları ise henüz bilinmiyor. Kim bilir belki anne Musk’ı daha fazla Türk kahveli paylaşımla görebiliriz.