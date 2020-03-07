Elon Musk, Corona Virüsü Paniğini Ağır Eleştirdi

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve 90’dan fazla ülkeye yayılan Corona virüsü, şu ana kadar 3 binden fazla can aldı. Tesla ve SpaceX’in ünlü CEO’su ve dünyanın en zengin 24. insanı Elon Musk, Corona virüsü paniğinin aptalca olduğunu dile getirdi.

Çin’de ortaya çıkan ve Amerika’dan Avustralya’ya kadar birçok kıtaya, birçok ülkeye yayılan Corona virüsü, dünya gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Tabii bu kadar çok konuşulan bir konu hakkında Tesla ve SpaceX’in ünlü CEO’su Elon Musk’ın da yorum yapmaması kaçınılmazdı.

36,6 milyar dolarlık bir net servete sahip olan ve Forbes’un dünyanın en zengin insanları listesinde 24. sırada bulunan ünlü iş insanı Elon Musk, resmi Twitter hesabından attığı tweette “Corona virüsü paniği aptalca” ifadelerini kullandı.

Corona virüsü

Çin’in Wuhan kentinde başlayan ve COVID-19 olarak da bilinen hastalığa sebep olan Corona virüsü, 90’dan fazla ülkeye yayılırken 100 binden fazla kişiye bulaştı ve yaklaşık 3 bin 500 kişinin ölümüne sebep oldu. Bu ölümlerin 3 bin 70 tanesiyse virüsün merkez üssü olan Çin’de meydana geldi.

Musk’un yaşadığı ABD’de de virüs kendisini hissettirmeye başladı. Birleşik Devletler’de şu ana kadar 335 vaka görülürken dünyada en çok vakanın görüldüğü 9. ülke konumunda bulunuyor. ABD’de toplamda 17 insan hayatını kaybederken ülke, Corona virüsü sebebiyle hayatını kaybeden insan sayısında beşinci sırada bulunuyor. Bu ölümlü vakalardan bir tanesi de Musk’ın yaşadığı Kaliforniya’da meydana geldi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Corona virüsü salgınını uluslararası halk sağlığı acil durumu olarak ilan etmişti. Musk’ın virüs ile ilgili attığı tweet şu ana kadar 213 bin retweet alırken 1 milyon da beğeni aldı.