SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, son 1 saat içinde paylaştığı Tweetlerle kripto para piyasasını sallamayı başardı. Bitcoin'i yeren Elon, yalnızca Doge kelimesini paylaşarak paranın değer kazanmasını sağladı.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su Elon Musk, zaman zaman anmayı sevdiği Bitcoin'i yeniden Tweetlerine konu etti. Milyarder iş adamı, son 1 saat içinde Bitcoin'e odaklanan birkaç Tweete yer verdi. Musk, ilk Tweetinde "Bitcoin benim güvenli kelimem" ifadesini kullandı.

Bunun ardından Elon, bu Tweetine devam ederek "Şaka, kim güvenli kelimeye ihtiyaç duyar ki?" dedi. Elon, bunun ardından Bitcoin'in fazlasıyla baştan çıkaran bir şey olduğunu ifade eden bir görsel paylaştı. Elon Musk'ın yaptığı paylaşımlar yalnızca bunlarla da sınırlı kalmadı.

Dogecoin bir anda arttı

Bu yazıyı yazarken Musk, iki yeni Tweet daha paylaştı. Musk'ın paylaştığı Tweetlerden birisi "Bitcoin hemen hemen dövizler kadar saçma" şeklindeydi. Bunun Tweetini paylaştıktan birkaç dakika sonra da "Tek kelime: Doge" ifadesini paylaşarak muhtemelen son saatlerde değer kazanan Dogecoin'e atıfta bulundu.

Elon Musk'ın Doge paylaşımının ardından hâlihazırda %9'a yakın bir değer kazanan Doge, yazıyı hazırladığımız an itibarıyla %12'lik değer kazancını aştı. Elon Musk'ın paylaştığı Tweetler Bitcoin'i eleştirirken Doge'ye dair böyle bir paylaşımda bulunması kripto para piyasasını bir anlığına etkiledi.

Elon Musk, tüm bunların ardından Twitter'daki aktifliğine devam ederek profilini de güncelledi. Musk, profilinin açıklamasına "Dogecoin Eski CEO'su" ifadesini yerleştirdi. Bunun ardından da "Yorumlar için gel, meme'ler için kal" sözünü de paylaşarak şu anlık Tweet serüvenini sonlandırdı (gibi duruyor).

Elon Musk'ın paylaşımlarının altında yatan amacı biz dâhil muhtemelen pek çok kişi anlayamadı. Twitter'da esprili paylaşımlarıyla meşhur olan iş adamının muhtemelen öylesine paylaştığı bazı sözleri dahi piyasayı etkiledi. Musk'ın önümüzdeki saatlerde neler paylaşacağını takip ediyor olacayız.