Elon Musk, ABD seçimleri öncesi seçmenlere para dağıtmaya başladı.

ABD seçimleri öncesi Elon Musk, kritik eyaletlerde Trump destekçisi Cumhuriyetçileri oy kullanmaya davet eden dilekçesini imzalayan kişiler arasında her gün bir kişiye bir milyon dolar vermeye başladı. Musk, kampanya kapsamında ilk çeki de yazdı. John Dreher adlı kişiye 1 milyon dolarlık çek verdi.

Musk, Donald Trump'ı destekleyen siyasi aktivite grubu America PAC'in kilit eyaletlerdeki Cumhuriyetçileri oy kullanmaya teşvik eden dilekçesini imzalayanlar arasından her gün çekilişle belirlenen 1 kişiye 1 milyon dolarlık çek yazacağını açıkladı. Pensilvanya'da tek başına bir miting yapan Musk, 5 Kasım'a kadar her gün 1 milyon dolar verecek.

Musk, seçimi etkilemeyi hedefliyor

Pensilvanya, ABD'de seçimlerin en kıyasıya geçeceği eyaletlerden biri olarak kabul ediliyor. ABD'nin seçim sistemi ülkemizdekinden farklı. Örneğin son seçimlerde İstanbul'da %46,37 oy alan Cumhur ittifakı 48, %36,4 oy alan Millet İttifakı 39 vekil çıkarmıştı. ABD'de ise böyle bir durumda en çok oyu alan parti o eyaletteki tüm sandalyelerin sahibi oluyor. Bu yüzden Musk'ın teklifi tartışılmaya da başlandı.

İlk çeki yaptığı mitingte teslim eden Musk, "John'un bundan haberi yoktu. Neyse, rica ederim." ifadesini kullandı. America PAC dilekçesini imzalamak için ise Pensilvanya'da kayıtlı bir seçmen olmak gerekiyor.

Elon Musk, 5 Kasım'daki seçimlere kadar her gün 1 milyon dolar vermesi durumunda toplamda 17 milyon dolarlık bir yükün altına girmiş olacak. Eksantrik milyarderin amacı ise kritik eyaletlerde Cumhuriyetçi seçmenin sandığa gitmesini sağlamak.