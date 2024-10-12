Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından önceki mevcut yöneticiler, Elon Musk'tan tazminatlarını alamadığı için konuyu mahkemeye taşıdılar.

Eski Twitter yöneticileri, Elon Musk'a karşı açtıkları dava kapsamında yaklaşık 200 milyon dolarlık tazminat talep ediyor. 2022'de Twitter'ı devralmasının ardından görevlerinden alınan yöneticiler, Musk'ın kıdem tazminatlarını ödemeyi kasten reddettiğini ve bunu Twitter anlaşmasını onaylayan yöneticilere karşı bir misilleme olarak yaptığını iddia ediyorlar.

Eski Twitter CEO'su Parag Agrawal, eski CFO Ned Segal ve Hukuk İşleri Müdürü Vijaya Gadde gibi isimlerin yer aldığı bu eski yöneticiler, tazminat haklarıyla ilgili belgelerin paylaşımını engellediği için Musk'a karşı dava açmış durumda.

Davanın esas nedenleri neler?

Yöneticilerin iddialarına göre Musk, kendilerini haksız yere işten çıkardı ve bu işten çıkarmaları belirli bir sebep belirtmeden gerçekleştirdi.

Bahsi geçen yöneticiler, kıdem tazminatlarının ödenmesi için belirli yasal gerekliliklerin olduğunu ancak bu şartların onların işten çıkarılma durumuna uygulanmadığını savunuyorlar. Ayrıca Musk'ın Twitter'ı satın alma sürecinde oluşan yasal masrafları karşılamak için tazminatları ödemediğini ve süreci bilinçli olarak geciktirdiğini iddia ediyorlar.

Musk, X'in mevcut durumu nedeniyle tazminat ödeyemeyebilir

Yöneticiler ayrıca Musk'ın X’in mevcut durumu nedeniyle bu tazminat taleplerini ödemeyeceğinden endişe duyuyorlar. X’in değeri, Musk’ın satın aldığı döneme göre %80 oranında düşmüş durumda. Bu da yöneticilerin tazminat taleplerinin ödenebilirliğini gerçek anlamda riske atıyor.

Yöneticiler mahkemeden davanın hızlandırılması ve keşif sürecinin genişletilmesi talebinde bulunmuş durumdalar. Aksi takdirde Musk’ın davayı kasıtlı olarak geciktirdiği ve süreci daha da uzatarak yöneticilerin haklarını zayıflatmaya çalıştığına dair endişelerinin artacağını belirtiyorlar.

Musk'ın eski Twitter çalışanlarına yönelik tazminat taleplerine karşı verdiği direniş ise sadece yöneticilerle sınırlı değil. Binlerce eski Twitter çalışanı da Musk'a karşı benzer tazminat taleplerinde bulunmuş durumda.