Uzay Turistlerinin Yaşadığı Tuvalet Sorunu Ortaya Çıktı

SpaceX'in Inspiration4 adı verilen turistik uzay seyahatinde Elon Musk bir tuvalet sorunu yaşadıklarını söylemişti. Sorunun ne olduğu ortaya çıktı. Yolcuların bu sorunu kendilerinin çözmesi gerekti.

Tarihin ilk tamamen sivillerden oluşan astronot ekibi, bu ayın ortalarında SpaceX'in Insipariton4 görevi sırasında yörüngeye yaptıkları yolculukta beklenmedik bir sorunla karşılaşmıştı. Elon Musk bu sorunun tuvaletle ilgili bir sorun olduğunu söylemişti.

Sorunun nedeni ise tuvaleti fanında yaşanan bir arıza olarak belirlendi. Astronotların bu sorunu nasıl çözebileceklerine dair eğitimi aldıkları yer ise uçuşun kendisi oldu. Yaşanan olayları sivil astronotlardan biri olan Jared Isaacman açıkladı.

Tuvalet fanı bozulmuş:

SpaceX CEO'su Elon Musk, 21 Eylül'de attığı Tweet'te inspiration4 mürettebatının tuvaletle "bazı zorluklar" yaşadığını belirtmişti. Crew Dragon aracının burun kısmındaki camlı kubbenin altında bulunan tuvalette yaşanan sorun daha sonra çözülmüştü.

Uzay yolculuğunda kullanılan tuvaletler bizim kullandığımız tuvaletlerden daha farklıdır. Örneğin bu tuvaletler vakum etkisine sahiptir böylece atıklar gitmeleri gereken yere giderler. Aksi takdirde yerçekimsiz ortamda çok tatsız durumlar ortaya çıkabilir.

Isaacman'ın yaptığı açıklamalara göre aracın tuvaletindeki fan bozulduğu için aracın alarmları çalmaya başladı. SpaceX ekibi astronotları sorunu nasıl çözebilecekleri konusunda yönlendirdi ancak sık sık yaşanan elektrik kesintileri bu süreci oldukça zorlu hale getirdi.

Uzayda bir başına:

Yörüngede geçirdikleri zamanın yaklaşık yüzde 10'luk bir kısmında yer kontrol ile hiçbir iletişimleri olmadığını ifade eden Isaacman, bu süreçte çok sakin olduklarını ifade etti. İlk başta şartlar zorlu olsa da tuvalet fanını tamir etmeyi başardıklarını da belirtti.

Yolculuktan önce uzayda tuvalete gitmekle ilgili olarak NASA astronotlarıyla konuştuklarını belirten astronot, uzayda tuvalete gitmenin zor olduğunu ve birbirlerine karşı çok nazik davranmaları gerektiğini öğrendiklerini de sözlerine ekledi.