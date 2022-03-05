Obezite, 2030 Yılına Kadar Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alacak

Dünya Obezite Federasyonu yayımladığı rapora göre, dünya genelinde önümüzdeki 8 yıl içerisinde 'gelecek pandemi' olarak adlandırılan bir obezite artışı yaşanacak. Peki, Türkiye'de durum ne olacak?

Obezite, çağımızın en büyük problemlerinden biri olmaya devam ediyor. Obezite sadece kişilerin yaşam kalitesini düşürmekle de kalmıyor aynı zamanda şeker hastalığı, hiper tansiyon, uyku apnesi, felç ve kanserin birçok çeşidine sebep olabiliyor. Malesef ki, birçok ülkede obezite sorunu yaşayan kişi sayısı da gün geçtikçe artıyor. Bu ülkelerin en başında Avrupa ülkeleri gelse de, ülkemizde de durum pek de iç açıcı değil.

Dünya Obezite Federasyonu, yayımladığı raporunda yakın gelecekte obezitenin ne kadar artacağıyla ilgili elde ettikleri verilerini açıkladı. Avrupa ülkelerindeki obez insan sayısının önümüzdeki 8 yıl içerisinde korkunç sayılara ulaşacağı söylenirken, Türkiye’nin de en çok etkilenen ülkelerden biri olacağı açıklandı.

Türkiye’de yetişkinlerin üçte biri obez olacak

Dünya Obezite Federasyonu, Dünya Obezite Günü’nde hastalıkla ilgili farkındalık yaratmak amacıyla bir rapor yayımladı. Rapora göre, eğer önlem alınmazsa 2030 yılına kadar dünya nüfusunun büyük bir çoğunluğu obez olacak. Avrupa ülkelerinde yetişkinlerin yüzde 30’unun obez olacağını öngören raporda aynı zamanda 2010 yılına göre 2030 yılındaki obez insan sayısının dünya genelinde 2 katına çıkmasının beklendiği söylendi. Açıklanan verilere göre, tüm dünyada 1 milyar insan daha obez olacak.

‘Gelecek pandemi’ olarak adlandırılan ve obezitenin git gide arttığıyla ilgili korkutucu rakamlar bu kadarla da sınırlı kalmadı. Dünya Obezite Federasyonu, 2010 yılında açıklanan rakamların önlem alınmazsa 2030 yılında 2 katına çıkacağını söyledi. Rapora göre önümüzdeki yıllarda Türkiye’deki yetişkin nüfusunun üçte birinden fazlasının obez olması beklenirken, Birleşik Krallık ve İrlanda’da ülkemizle birlikte bu hastalıktan en çok etkilenen ülkeler olacak.

İlerleyen yıllarda, karşılaşabileceğimiz bu manzarayla ilgili Dünya Sağlık Örgütü 2025 yılına kadar obezitenin yükselişini durdurmak amacıyla acil eylem çağrısında bulundu.