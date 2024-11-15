Dünyanın en büyük elektrikli araç bataryası üreticisi CATL'ın CEO'su Robin Zeng, Elon Musk'ın 4680 adlı batarya teknolojisinin başarılı olmasını beklemiyor.

Çinli Contemporary Amperex Technology (CATL), şu anda dünyanın en büyük elektrikli araç bataryası üreticisi konumunda bulunuyor. Firmanın CEO'su Robin Zeng, Tesla CEO'su Elon Musk'ın yatırım yaptığı "4680 silindirik hücre teknolojisinin başarısız olacağını, asla başarılı olamayacağını" iddia etti. Zeng, bu konuda Musk ile tartıştıklarını ve sonunda Musk'ın sessiz kaldığını söylerken, Tesla CEO'sunun batarya yapmayı bilmediğini söyledi.

Tesla, 4680 hücrelerinin beş kat daha yüksek enerji kapasitesine sahip olduğunu savunuyor ve bu hücrelerden 100 milyon adet ürettiler. Cybertruck gibi bazı araçlarda da bu batarya hücreleri kullanılıyor. Gelen haberlere göre Musk, batarya ekibine maliyet ve teknik sorunları çözmeleri için yıl sonuna kadar süre verdi.

Zeng, Musk'ı övmeyi de ihmal etmedi

Zeng her ne kadar Musk'ın bataryalar konusunda çıkardığı işi beğenmese de, Tesla CEO'sunun çipler, yazılım, donanım ve "mekanik şeyler" konusunda başarılı olduğunu söyledi. Zeng'e göre Musk'ın problemi, süreçler hakkında aşırı büyük sözler vermek. Zeng bu durumun sebebini Musk'a sorduğunu ve Musk'ın cevabının "bunu insanları sıkıştırmak için yaptığı" şeklinde olduğunu söyledi.

CATL'ın ürettiği bataryalar Çinli elektrikli otomobillerde, bazı Tesla modellerinde, Ford'un elektriklilerinde ve farklı araçlarda kullanılıyor. Bu batarya hücreleri, Musk'ın kullandığı diğer hücreler kadar uzun menzil sunmuyor.