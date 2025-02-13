Elon Musk'ın bir avukatı, ünlü milyarderin OpenAI'a yaptığı 97,4 milyar dolarlık teklifi ne şartla geri çekeceğini açıkladı.

Birkaç gün önce tüm teknoloji dünyasının gözü, Elon Musk ile OpenAI arasındaki olaylara çevrilmişti. Öyle ki Musk, 97,4 milyar dolara yapay zekâ devinin kâr amacı gütmeyen tarafını satın alma teklifi sunmuştu. Teklifin ardından da Musk ile OpenAI CEO’su Sam Altman sosyal medyada birbirine girmişti.

Şimdi ise bu konuda bir gelişme yaşandı. Elon Musk’ın avukatı, milyarder girişimcinin 97,4 milyar dolarlık teklifini ne şartla geri çekeceğini açıkladı.

Musk, OpenAI yeniden insanlığa yardım etme görevine dönerse teklifi geri çekecek

Avukatın açıklamalarına göre Musk’ın kâr amacı gütmeyen bölüme yaptığı teklifi geri çekmesi için OpenAI yönetim kurulunun belli şartları kabul etmesi gerekiyor. Bu şartlar ise OpenAI’ın yeniden insanlığa yardım etme görevi taşıyan bir organizasyon olması ve kâr amacı gütme planlarından vazgeçmesi.

Musk ve OpenAI arasında çok uzun süredir bir gerginlik var. OpenAI, en başta kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak kurulsa da son zamanlarda bu yaklaşımından vazgeçip kâr odaklı geleneksel bir şirkete dönüşmeyi planladığının sinyallerini vermişti.

Kurucularından olan ancak sonrasında OpenAI’dan ayrılan Musk ise bu kâr odaklı şirkete dönüşme işini eleştiri yağmuruna tutuyordu ve kuruluş amacından saptığını öne sürüyordu. Hatta kamu yararını gözetmeyi bıraktığı için dava bile açmıştı.