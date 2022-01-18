SpaceX Uyduları, Uzay Fotoğraflarında İz Bırakıyor

SpaceX’in Starlink uydularının uzay fotoğraflarında iz bıraktığı keşfedildi. Gökbilimciler, Starlink takımyıldızı tamamlandığında çoğu fotoğrafta en az bir iz olacağı tahmin ediyor.

Gökbilimciler tarafından yapılan yeni bir çalışma, Elon Musk’ın Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX’in Starlink uydularının, son iki yılda çekilmiş uzay fotoğraflarını bozduğunu gösterdi.

Uydu interneti erişimi için inşa edilen uydu takımyıldızı Starlink, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan oluşacak. Araştırmacılar, Starlink projesi tamamlandıktan sonra her görüntüde beyaz bir çizgi gibi bir iz olacağını düşünüyor.

SpaceX uyduları, uzay fotoğraflarında beyaz çizgiler oluşturuyor

Bilim insanları, çalışma sırasında Palomar Gözlemevi’ndeki bir araştırma teleskopundan 2019 ve 2021 yıllarındaki arşiv görüntülerinden yararlandı. Nadir olayları kaydetmek için tasarlanan, aniden ortaya çıkan nesneleri karşılaştırmak için gökyüzünü tarayan Zwicky Geçiçi Tesisi (ZTF) verileri ile Starlink arşiv görüntülerini tarandı. Zwicky Geçiçi Tesisi’ne görüntünün bir uydu içerdiği tespit edildiğinde, görüntüde bir çizgi olup olmadığının tespit edilmesi için talimat verildi. Elde edilen verilerle yörüngede 100 Starlink uydusu yer alırken, her on günde bir izin görüntüye yansıdığı tespit edildi.

SpaceX, donanımının etkisini azaltmak için bazı çözüm arayışlarına girse de uydularının gözlemlerde bıraktığı izlerin tamamen ortadan kaldırılabilmesi mümkün değil. SpaceX, sorunu hafifletmek için sonraki nesil Starlink uydularına vizör ekledi. Diğer görüntülerle karşılaştırıldığında vizörlerin işe yaradığı görüldü, uyduların parlaklığı yaklaşık 5 kat azaldı. Ancak yine de yeterli değildi, araştırma boyunca etkilenen görüntü sayısı 35 kat arttı. SpaceX’in Starlink internet hizmeti, şu anda yörüngede 1500’den fazla uyduya sahip ve 10.000 uydu bulundurmak için de onay alındı.

Bu izler şimdilik genellikle küçük olduğu için çeşitli yazılımlarla sorun ortadan kaldırılıyor. Ancak Gökbilimciler bu izlerin, güneş sistemimizdeki kuyruklu yıldızları ve asteroitleri aramak için gerçekleştirecekleri alacakaranlık gözlemlerinin bir parçası olacağı düşünüyor. İlerleyen süreçte uzay görevleri ve uydu sayıları arttıkça uzay fotoğraflarında kontrolsüz bir ışık kirliliğinin olacağı düşünülüyor.