Starship Roketi, Önümüzdeki Ay Uçuşa Hazır Olacak

Elon Musk, Twitter'dan yaptığı yeni paylaşımında Starship roketinin önümüzdeki ay uçuşa hazır olacağını açıkladı. Roket, yörünge uçuşunu başarıyla tamamlarsa dünyanın en güçlü uçan roketi unvanına kavuşacak.

Elon Musk’ın kurucusu olduğu, çağımızın uzay seyahatlerini yeniden şekillendiren SpaceX, en nihayetinde Mars yolculuklarında kullanılacak Starship uzay gemisi hakkında heyecanlandıran bir haber paylaşıldı.. Uzun süredir testleri devam eden devasa roketin önümüzdeki ay yörünge uçuşuna hazır olacağı açıklandı.

Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Starship önümüzdeki ay uçuşa hazır olacak. Dün gece geç saatlerde ilerlemeyi gözdem geçirmek için yüksek ve mega rampadaydım.” ifadelerine yer verdi. Musk, bu paylaşımının ardından bir habere daha yer verdi.

Elon Musk’ın paylaşımları:

“Starship önümüzdeki ay uçuşa hazır olacak. Dün gece geç saatlerde ilerlemeyi gözdem geçirmek için yüksek ve mega rampadaydım.”

“Ağustos’ta ve sonrasında aylık olarak uçmaya hazır ikinci bir Starship yığınımız olacak.”

Starship roketi nedir?

Yaklaşık 120 metre yüksekliğe sahip olan devasa Starship roketi, yüzeyden ayrıldığında dünyanın uçan en güçlü roketi unvanına kavuşacak. Super Heavy ve Starship aşamalarından oluşan roket, tamamen yeniden kullanılabilir olacak. Roketin en az 100 ton kapasiteye sahip olması planlanıyor.

Starship roketi, devasa cüssesiyle çok amaçlı olarak kullanılabilecek. Roket, yörüngede duracak ana uzay aracına yakıt ikmali yapmakla birlikte Ay ve Mars’a da ikmal görevlerinde kullanılabilecek. Roketin yola çıkışındaki temel amacıysa insanlığı Mars’a ulaştırmak olacak.

SpaceX'in Starship animasyonu: