Elon Musk: Cybertruck’ı Zamanında Yetiştiremeyebiliriz

Tesla CEO'su Elon Musk, 2021 yılında seri üretime girmesi beklenen Cybertruck hakkında yeni açıklamalar yaptı. Sürücüleri hayal kırıklığına uğratmamak için modelin kusursuz bir şekilde piyasaya sürülmesini istediğini belirten ünlü iş insanı, şansları yaver giderse bu yılın sonuna kadar sadece birkaç Cybertruck üretebileceklerini, 2022 yılında da seri üretime başlayacaklarını açıkladı.

Elektrikli ve otonom otomobil piyasasının öncüsü Tesla CEO’su Elon Musk, 2019 yılında bilim kurgu filmlerini aratmayacak modeli Cybertruck’ı tanıtmış ve seri üretime 2021 yılı içerisinde başlayacaklarını dile getirmişti.

Böylesine yüksek maliyetli bir modelin 2022 yılında piyasaya sürülmesi pek olası gözükmüyordu ve Musk, yeni bir gecikmenin altyapısını şimdiden hazırlamak üzere bir açıklama yaptı. 2021 yılının sonuna kadar şansları yaver giderse sadece birkaç adet Cybertruck teslimatının yapılabileceğini belirten CEO, seri üretime 2022 yılında başlayacaklarını dile getirdi.

"Cybertruck'ın tasarımı tamamlandı"

Elon Musk, Tesla’nın 2020 yılının son çeyreğinde elde ettiği başarının açıklanmasının ardından bir basın açıklaması düzenledi ve Cybertruck hakkında yeni detaylar paylaştı. Tasarım konusunda tüm düzenlemelerin tamamlandığını belirten milyarder, donanım ile ilgili parçaları yakın zamanda sipariş edeceklerini açıkladı.

Cybertruck’ın diğer modellere göre daha fazla uğraş gerektirdiğini belirten Musk, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı; "Cybertruck mühendisliğinin neredeyse tamamını bitirdik. Yani artık tasarım düzeyinde yineleme yapmıyoruz. Yakın zamanda Cybertruck'ın çalışması için gerekli ekipmanları sipariş edeceğiz. Cybertruck'un arkası için daha da büyük Tesla makineleri kullanacağız çünkü bu kamyon gövdesi yüzünden daha büyük bir araç olacak. Bu nedenle, Cybertruck’ın arka gövde dökümü için 8.000 tonluk bir döküm presi kullanacağız."