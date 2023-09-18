Bloomberg yazarı Dave Lee'ye göre Elon Musk, X'i tamamen ücretli yapma fikrini yeniden değerlendiriyor. Musk, bu sistemin botları çözmenin tek yolu olduğunu düşünüyor.

Elon Musk, X’i (Twitter) satın aldığı günden beri platformda yaptığı değişikliklerle gündemdeydi. Bugün ise Bloomberg yazarı Dave Lee tarafından ortaya atılan bir iddia, milyarder iş insanının herkesin moralini bozacak bir şey yapmayı düşündüğünü ortaya koydu.

Lee’ye göre Musk, X’i tamamen ücretli yapma fikrini değerlendiriyor. Aslında Musk’ın bu tarz bir şey yapmayı düşündüğü Kasım 2022’de ortaya çıkmıştı. Ancak daha sonra bu konu hakkında bir gelişme yaşanmadı. Bugünkü bilgiler ise ünlü girişimcinin bu fikri yeniden düşünmeye başladığını ortaya koydu.

Musk, botlardan kullanmanın tek yolunun ücretli sisteme geçmek olduğunu düşünüyor, kullanıcılardan "küçük bir ücret" istemeyi planlıyor

Bu fikir gerçeğe dönüşürse, tüm kullanıcılar platforma aylık para ödemek zorunda kalacak. Lee’ye göre Musk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’la yaptığı görüşmede, “X sisteminin kullanımı için küçük bir aylık ödemeye geçmeyi düşünüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca Musk, aylık ödeme sisteminin platformda en çok eleştirilen şeylerden olan bot hesaplara çözüm olacağını düşünüyor. Lee’ye göre milyarder iş insanı, görüşmede herkese aylık para ödetmenin botlardan kullanmanın “tek yolu” olduğunu söyledi.

Gelen bilgiler, ücretin Premium’dan daha düşük “küçük bir ücret” olacağını söylüyor. Ancak düşükten kastın ne olduğu konusunda bilgi yok. Premium kullanıcıların, web için aylık 150, mobilde ise 209 TL ödemesi gerektiğini söyleyelim.

X’i tamamen ücretli yapacağı söylenen sistemin kesin olmadığını, şimdilik bir iddiadan ibaret olduğunu tekrar vurgulayalım.