Elon Musk'ın yapay zekâ şirketi xAI, 6 milyar dolar daha yatırım aldı. Böylece toplam değerlemesi 40 milyar doları geçti.

Elon Musk, 2023’te kurduğu xAI ile üretken yapay zekâ alanına resmen adım atmıştı. xAI’ı şimdiye kadar X’te kullanılan Grok yapay zekâ aracıyla görmüştük. Ayrıca şirket, bir süredir farklı farklı yatırımlar da topluyordu.

Yapılan yeni bir açıklama, xAI’ın bir yatırım daha aldığını gösterdi. Musk yönetimindeki şirket, 6 milyar dolarlık fon topladığını duyurdu.

Toplam değerlemesi 40 milyar doları aştı

xAI’ya yapılan 6 milyar dolarlık finansman desteğinin ardından yapay zekâ şirketinin değeri, 40 milyar doları aşarak önemli bir eşiği geride bıraktı. Aslında bazı kaynaklarda 50 milyar dolara ulaşmış olabileceği de söyleniyor. Ancak kesin bir bilgi yok. Şu an için kesin söyleyebileceğimiz tek şey, bu yatırımla birlikte en az 40 milyar dolar değeri olduğu.

Yeni gelen yatırımın arkasında Blackrock, A16Z, Suudi şirket Kingdom Holding, Fidelity ve Sequoia Capital gibi firmaların olduğu belirtildi. Şirket, haziran ayında da 6 milyar dolarlık bir fon almıştı. Daha üç beş ay önce 20 milyar dolar civarı değeri olduğunu düşündüğümüzde çok kısa bir sürede iki kat büyüdüğünü görebiliyoruz.

xAI tarafından yapılan açıklamada 6 milyar dolarlık yeni yatırımın ürünler ve altyapıların geliştirilmesinde kullanılacağı ifade edildi. Bu para, muhtemelen Grok ve diğer yapay zekâ modellerini geliştirmek, onları eğitmek için kullanılan süper bilgisayar sahası için harcanacak.