Elon Musk, son dönemde demediğini bırakmadığı ve hatta kafes dövüşüne çağırdı Mark Zuckerberg'e bu sefer açık açık sövdü. Ayıp...

Twitter'ın Tweetler için görüntüleme sınırı getirmesi ve hemen ardından Meta'nın Twitter rakibi metin bazlı sosyal medya uygulaması Threads'i yayınlamasıyla kafes dövüşü teklifi yapacak kadar karşı karşıya gelen Elon Musk-Mark Zuckerberg ikilisi, ilginç açıklamalarla gündemi meşgul etmeye devam ediyor.

Dürüst olmak gerekirse bu konuda asıl radikal açıklamaları yapan taraf her zaman olduğu gibi Elon Musk. Kafes dövüşü tartışmasını başlatan ve o günden bu yana Zuckerberg hakkında demediğini bırakmayan Musk, bugün ise açıklamaların dozunu iyice artırdı ve küfür seviyesine taşıdı.

Elon Musk, Zuckerberg onu takmadıkça hakaretlerini küfüre dönüştürüyor

Bir Twitter hesabının "Elon: konuşma özgürlüğünü korur, Zuck, marka dilini korur" şeklindeki paylaşımına yanıt veren Elon Musk, "Zuck bir g*vat" diyerek dedi. Musk'ın Zuckerberg'ü kafes dövüşüne çağıracak kadar ileri gittiğini düşündüğümüzde bu tweete şaşırmalı mıyız şaşırmamalı mıyız bilemiyoruz…

Yakın zamanda Elon Musk'ın Threads için Zuckerberg'ü dava etmeyi planladığı haberleri de çıkmıştı. Threads'in Twitter'a rakip olarak çıktığı ve benzer formata sahip oldukları bir sır değil. Ancak iddialara göre Zuckerberg, bu kez kopyalama işini bir adım öteye taşıyarak Threads'i oluşturmak için eski Twitter çalışanlarını işe aldı. Önümüzdeki dönemde konuyla ilgili nasıl gelişmeler yaşanacak hep birlikte göreceğiz.

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