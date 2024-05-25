Astronomlar, En Büyük Gezegen Oluşturma Diskini Keşfetti

Gezegenimize yaklaşık 1000 ışık yılı mesafede bulunan IRAS 23077+6707 (IRAS 23077) adlı yapı, bir gezegen oluşturma sürecinde.

Uzayda pek çok gezegen olduğunu biliyoruz. Bu yapıların bazıları milyonlar, bazıları milyarlarca yıldır uzayda hareketlerine devam ediyorlar. IRAS 23077+6707 (IRAS 23077) adlı yapı ise bebek bir gezegene dönüşmek üzere toplanıyor. Gazlardan ve çeşitli maddelerden oluşan bu halkalar dizisi, bugüne kadar keşfedilmiş en büyük gezegen oluşturma diski olarak kayıtlara geçti.

ABD Donanma Gözlemevi'nden astronom Ciprian T. Barghea, bu yapıyı ilk olarak 2016 yılında gözlemlemişti. Aradan geçen yıllardan sonra diskte hiçbir değişiklik olmadığı gözlemlendi. Bu durum hem büyük bir sürprize hem de bu yapının ne olduğu ile ilgili tartışmalara neden oldu.

Yeni bir yıldız sistemi oluşuyor

Smithsonian Astrofizik Gözlemevi'nden iki araştırmacı, daha önceki çalışmanın ardından yapıyı tekrar inceledi. Yayımladıkları makaleye göre IRAS 2307, aslında genç bir yıldız ve onun etrafındaki yıkıntılardan oluşuyor. Bu devasa yıkıntı diski, bugüne kadar gözlemlenen en büyük yıkıntı ve uzayın karanlığında bir kelebek gibi parlıyor.

Makalelerden ilki yayım onayı alırken diğer makale ise 13 Mayıs'ta Astrophysical Journal Letters'da yayımlandı. Astronomlar bu yapıları inceleyerek hem Dünya'nın nasıl oluştuğu hem de gezegenlerin nasıl ortaya çıkabildiği konularında incelemelerde bulunuyorlar. IRAS 2307, Güneş'ten iki üç kat kadar büyük olan bu yıldız, Güneş ile Jüpiter arasındaki mesafenin 300 katı kadar geniş bir yarıçapa sahip bir disk oluşturmuş durumda.