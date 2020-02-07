Dünyada ve Türkiye’de En Çok Kullanılan Soyadları Açıklandı

Çinlilerin bundan yaklaşık 4600 yıl önce kullanmaya başladıkları soyad geleneği, tarih boyunca tüm dünyaya yayıldı. ABD merkezli bağımsız kredi firması olan NetCredit, bir dünya haritası üzerinde günümüzün en yaygın soyadlarını yayınladı.

Yakın çevrenizdeki insanların soyadlarını bile düşününce, aslında geçmiş hakkında pek çok şeyi anlattıklarını görebilirsiniz. Geleneklerimizden, kültürümüzden ve diğer toplumlarla olan iletişimimizden etkilenerek şekillenen soyadlarımız hakkında söylenecek çok fazla şey var.

Peki sizce en yaygın soyadları hangileri? Aslında bir tahmin yapmak kolay ama bilginin kesinliğinden emin olamayız. ABD’li global bir şirket olan NetCredit ise yayınladığı istatistik ile bunu sağladı. Independent Türkçe tarafından aktarılan haberi sizin için derledik.

Dünyadaki bütün soyadları 5 kategoriye ayrılıyor:

Toponimik (Konum ya da yer temelli),

Meslekle ilgili,

Kişisel özellik,

Baba ya da ata kökenli ad,

Hamiliği (aslı, soyu) belirten isimler.

Yukarıdaki kategoriler dışında elbette ender olan bazı soyadları da bulunuyor ancak genel olarak dünyadaki yaygın durum bu şekilde. Şimdi de gelin haritaya bölge bölge yakından bakalım, hangi ülkede hangi soyadı kullanılıyor birlikte görelim.

Soyadı, tarihte ilk kez M.Ö. 2582’de Çin’de kullanılmaya başlandı. Çinlilerin amacı nüfus sayımını kolaylaştırmaktı. Daha sonra aşama aşama bütün dünyada soyadı kullanımı yaygınlaştı.

Asya:

Kültürlerin beşiği olan Asya'da ise oldukça farklı durumlar mevcut. Rusya'da muhtemelen çoğu kişinin en yaygın isim olarak tahmin edebileceği "Ivan", soyadlara da "Ivanova" şeklinde yansımış görünüyor. Ayrıca dünyanın en kalabalık ülkesi Çin'de oldukça net bir soyadı yaygın: Wang, yani Türkçesiyle "kral".

Kuzey Amerika:

Kanada ve ABD'de yaygın şekilde kullanılan "Smith" soyadı, yukarıdaki 5 gruptan mesleki soyadlara dahil ediliyor. Zira demircilik kökenlerinden dolayı dildeki "Blacksmith" yani "demirci" kelimesi soyadlara bu şekilde yansıyor.

Güney Amerika:

Güney Amerika haritasına baktıkça kendinizi Narcos izliyormuş gibi hissedebilirsiniz. Yukarıdaki ülkelerin herhangi bir sokağında yürürken bir Gonzalez veya Rodrigez'e çarpma ihtimaliniz, Half Life 3'ün çıkma ihtimalinden daha yüksek. Yani şaka tabii ama gerçekçi bir şaka...

Afrika:

2010 Dünya Kupası için Shakira'nın söylediği Waka Waka şarkısından ve kulakları delen vuvuzela gürültülerinden sonra Afrika, ne yazık ki insanlığın hatırlamakta zorlandığı bir yer olmaya devam etti. Yine de çikolata tenli kardeşlerimizin memleketinde kültürlerini oldukça iyi yansıtan soyadları var.

Okyanusya:

ABD ve Kanada'da yaygın olan Smith soyadı Avustralya ve Yeni Zelanda için yeniden karşımıza çıkıyor. Diğer adacıklardan oluşan Okyanusya ülkelerinde de oldukça lokal isimler yaygın görünüyor.

Türkiye'nin de dahil edildiği Avrupa haritası:

ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda'da en yaygın soyadı olan Smith'in kökeni, tarihsel gelişim sürecine baktığımızda İngiltere olarak görünüyor. Aynı şekilde Güney Amerika'da yaygın olan Garcia soyadı, İspanya ve Andorra için de geçerli.

Türkiye'de ise durum geçtiğimiz yıllardaki ile aynı. Zira 2018'de de aktardığımız benzer bir çalışmaya göre, Türkiye'nin en yaygın soyadı Yılmaz olmaya devam ediyor. Yılmaz'ın ardından listede Kaya, Demir, Çelik ve Şahin soyadları geliyor.