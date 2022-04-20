En Çok Tercih Edilen Çocuk İsimleri Açıklandı!

Türkiye'deki çocuklara dair çeşitli istatistikler yayınlayan TÜİK, en fazla kullanılan isimlerden Türkiye'deki çocuk sayısına kadar çarpıcı veriler paylaştı.

Geçtiğimiz yılın nüfus verilerini yayınlayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), çocuklarla ilgili yeni bilgileri kamuoyu ile paylaştı. A'dan Z'ye geniş grafik yelpazesi ve açıklamalarla Türkiye'deki çocuk nüfusunu ele alan kurum, şehir şehir çocuk nüfus oranları ile çocuklara en çok verilen isimleri açıkladı.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 84 milyon 680 bin 273 kişilik nüfusun 22 milyon 738 bin 300'ünü oluşturan çocuklar (0-17 yaş), nüfusun yüzde 26,9'una tekabül ediyor. Bu çocuk kesiminin yüzde 51,3'ü erkek, yüzde 48,7'si ise kızlardan oluştu.

Türkiye'de çocuk nüfusu 1970'den bugüne azalıyor

Yaklaşık yarım asır öncesine göre büyük oranda azalan çocuk nüfusu, 1970 yılında nüfusun yüzde 48,5'ini oluşturuyordu. 1990 yılına gelindiğinde bu oran yüzde 41,8'e düşerken, 2021 yılında çocuk nüfusunun oranı yüzde 26,9 oldu. TÜİK'in gelecek nüfus projeksiyonuna göre 2025 yılında çocuk nüfus oranı yüzde 26,6, 2030 yılında yüzde 25,6 ve 2040 yılında yüzde 23,3 olacak. 2060 yılında yüzde 20,4, 2080 yılında ise yüzde 19,0 olarak kayıtlara geçecek.

Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin çocuk nüfusu incelendiğinde, en yüksek çocuk nüfus oranının Türkiye'de olduğu görülüyor. Türkiye'yi takip eden ülkeler yüzde 23,9 çocuk nüfusu oranı ile İrlanda ve yüzde 21,5 çocuk nüfusu oranı ile Fransa'nın olduğunu görüyoruz. Ayrıca Avrupa Birliği'nin çocuk nüfusu oranı ortalaması yüzde 18,2.

Çocuk nüfusu oranında zirvede Şanlıurfa var

TÜİK'in yayınladığı verilere göre Türkiye'de en yüksek çocuk nüfusu oranı yüzde 45,2 ile Şanlıurfa'da. Şanlıurfa'yı yüzde 42,3 çocuk nüfusu oranı ile Şırnak ve yüzde 40,1 çocuk nüfusu oranı ile Ağrı takip etti. Listede en yüksek çocuk nüfusu oranına sahip 10 ilin hepsi Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yer aldı.

En düşük çocuk nüfus oranı Tunceli'de

TÜİK'e göre Türkiye'de en düşük çocuk nüfus oranı yüzde 17,3 ile Tunceli'de bulunuyor. Tunceli'nin ardından yüzde 17,8 çocuk nüfus oranı ile Edirne ve yüzde 18,4 çocuk nüfus oranı ile Kırklareli geldi.

Erkek ve kız çocuklarına en çok konan isimler de belli oldu

Geçtiğimiz yıl çocuklara en çok konulan isimlere baktığımızda erkeklerde Yusuf, Alparslan ve Miraç; kızlarda ise Zeynep, Elif ve Asel oldu. Doğan bebeklerin 7 bin 88'ine Yusuf, 6 bin 218'ine Alparslan, 5 bin 698'ine Miraç ismi konulurken; kız bebeklerin 10 bin 63'üne Zeynep, 6 bin 448'ine Elif, 6 bin 432'ine ise Asel ismi verildi.

Genel olarak bakıldığında ise Türkiye'deki 0-17 yaş grubundaki çocuklarda en çok kullanılan isimler erkeklerde Yusuf, Mustafa ve Mehmet şeklinde sıralanırken, kızlarda ise Zeynep, Elif ve Yağmur oldu.