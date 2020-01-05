İnternet üzerinde gördüğünüz bir içeriği indirirken klasör takibi yapabilme, dosya ayrıntılarını görebilme ve tek tıkla dosya indirebilme gibi imkânlar sunan indirme yöneticileri işinizi kolaylaştırabilir. Gelin tarayıcınızda kullanabileceğiniz en iyi indirme yöneticisi eklentilerine yakından bakalım.

İnternet sitelerine giriş yapmamızı sağlayan tarayıcıların sayısı her geçen gün artıyor ancak yeni alternatifler gelmesine rağmen Google Chrome, bu noktada hâlâ zirvedeki yerini koruyor. Kullanıcılarına sade bir arayüz, kolay kullanım ve neredeyse sorunsuz bir deneyim vadeden Google Chrome, tarayıcıya yüklenebilen eklentilerle de kullanıcıların tercihi hâline gelebiliyor.

Google Chrome için oluşturulan eklenti mağazasında birçok farklı görevde kullanabileceğiniz sayısız eklenti bulunuyor. Bu eklenti türlerinden biri olan indirme yöneticileri; kullanıcılara indirmelerini kontrol etme, kısa süreli bağlantı kopmalarına rağmen indirmeye devam edebilme gibi özellikler sunuyor. Biz de bu indirme yöneticisi eklentilerinden 10 tanesini bir araya getirdik. Vakit kaybetmeden gelin listemize geçelim.

Not: Listedeki eklentiler, Google Chrome'un yanı sıra Chromium tabanlı tarayıcılarda da kullanılabilir.

1. Media Download Manager

Sosyal medya platformları da dâhil olmak üzere internet sitelerindeki videoları ve sesleri kolayca indirme imkânı sunan Media Download Manager, dosyaları indirmeden önce önizleme olanağı da tanıyor. Media Download Manager'a bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

2. Online Download Manager

İndirilen dosyaları hızlı görüntüleme ve uzantı filtresi gibi özelliklere sahip olan Online Download Manager, sorunsuz bir kullanım vadediyor. Ücretsiz olarak kullanılabilen Online Download Manager eklentisine buraya tıklayarak erişebilirsiniz.

3. Download Manager

Karmaşık arayüzlerden uzak, basit ve birkaç kullanışlı özellik sunan bir indirme yöneticisi arayanların tercihi olabilecek Download Manager, birden fazla indirme için eşzamanlı çalışma ve duraklatıp devam ettirme gibi özelliklere sahip. Download Manager eklentisini buraya tıklayarak tarayıcınıza ekleyebilirsiniz.

4. Flash Video Downloader

Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarındaki dosyaları indirme imkânı sunan bir eklenti olan Flash Video Downloader, birçok farklı sitede de sorunsuz şekilde çalışıyor. Flash Video Downloader eklentisinin sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

5. IDM Integration Module

Bilgisayarlarda yoğun şekilde kullanılan bir indirme yöneticisi olan IDM, artık bir Chrome eklentisine de sahip. Standart kullanımı ücretli olan IDM'yi Chrome'a entegre eden IDM Integration Module isimli bu eklentiyi kullanmak için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Folx

"Mac'in IDM'si" olarak lanse edilen Folx isimli uygulamanın eklenti versiyonu, IDM'ye benzer şekilde sorunsuz bir kullanım sunuyor. Temel olarak dosyayı birden çok parçaya bölen ve indirme işlemi tamamlandıktan sonra tüm dosyaları birleştiren bu eklentiye sahip olmak için buradaki siteye gidebilirsiniz.

7. Free Download Manager

Hem Windows hem de Mac'te kullanılabilir bir eklenti arıyorsanız Free Download Manager sizin için iyi bir alternatif olabilir. Yarım kalmış indirmeleri devam ettirme, veri trafiğini kontrol etme, indirme öncesi dosya önizleme ve sıkıştırılmış dosyalarda kısmi indirme gibi özellikler sunan Free Download Manager'ı buradan edinebilirsiniz.

8. FlareGet

Windows ve Mac'in yanı sıra Linux'ta da çalışabilen FlareGet isimli indirme yöneticisi eklentisi, indirme sırasında ani bağlantı ya da elektrik kesilmelerinde zarar gören süreçleri devam ettirebiliyor olmasıyla tercih sebebi hâline gelebiliyor. Gizlilik sunmak için proxy desteğinin de yer aldığı FlareGet'in ücretsiz versiyonunu buradan edinebilirsiniz.

9. EagleGet

Kullanıcılarına yüksek hızda güvenli indirme deneyimi vadeden EagleGet isimli eklenti, internet sayfasındaki indirilebilir içerikleri otomatik olarak algılayabilme özelliğine sahip. Akıllı zamanlama, indirilen dosyalar için sağlamlık kontrolü, dosyalarda medya dönüşümü gibi özelliklere sahip EagleGet'e buradan ulaşabilirsiniz.

10. iDownload Manager

Basit bir arayüze sahip olmasının yanı sıra hızlandırılmış indirme, zaman aşımına uğramış indirme işlemlerine devam etme, zamanlayıcı, otomatik indirme kategorizasyonu gibi özelliklere sahip olan iDownload Manager, Microsoft Store'da da mevcut olan bir eklenti. iDownload Manager eklentisine buradan ulaşabilirsiniz.

Google Chrome ve Chromium tabanlı tarayıcılarda kullanabileceğiniz indirme yöneticilerini listelediğimiz yazımızın sonuna geldik. Siz de kendi favori eklentinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.