Tamamen Ücretsiz En İyi 10 Online FPS Oyunu

FPS türü birçok benzersiz oyuna sahip. Biz de ücretsiz ve online olan en iyi FPS oyunlarından oluşan bu listeyi sizler için derledik. Tek yapmanız gereken dilediğiniz FPS oyununu bir an önce indirip oynamaya başlamak.

FPS oyunları özellikle PC platformunda her zaman en çok tercih edilen türlerden biri olmuştur. Hatta online FPS oyunları bunu bir çıta daha yukarı taşımıştır. FPS oyunları için özel üretilen mouse’lardan tutun, FPS oyunları için mobil cihazlara çıkarılan birçok eklenti mevcut. Biz de bu türe olan sevgiyi görmezden gelmek istemedik.

Son zamanlarda kişisel izole sürecinde oynayabileceğiniz oyunlardan oluşan listeler paylaşıyoruz. Bu listeler arasında yalnızca FPS türüne odaklanan bir yazımız neden olmasın ki dedik. İşte karşınızda en iyi ücretsiz ve online FPS oyunları!

En iyi ücretsiz online FPS oyunları:

Team Fortress 2

Apex Legends

PlanetSide 2

Destiny 2

Paladins

Call of Duty: Warzone

Quake Champions

MechWarrior Online

Warface

Ironsight

Ironsight:

Çıkış yılı: 2 Şubat 2018

Platform: PC

Metacritic puanı: Puanlanmamış

Ironsight çıktığı günden bu yana görselliğiyle Call of Duty oyunlarına benzediği için dikkat çekti. Bazı incelemelerde ise oyunun bir diğer ücretsiz FPS oyunu olan Black Squad’ın daha iyi hâli olduğu belirtiliyor.

Oyun her ne kadar turlardan oluşan bir savaş oyunu olsa da bir konusu var. Dünyada yaşanan bir felaket sonucu doğal kaynaklar yetmeyecek düzeye düşüyor. Oyunda bulunan iki grup da kaynaklar için birbirleriyle savaşmaya başlıyor. Savaşın hangi tarafında yer almak istediğiyse oyuncuya kalmış.

Warface:

Crytek hem bizim ülkemizde hem de dünyada birçok oyunseverin hayranlık duyduğu FPS oyunları geliştirmesiyle biliniyor. Geliştirdiği oyunlar arasındaki en popüler olanlarsa şüphesiz Crysis oyunları. İşte Warface de deyim yerindeyse Crytek’in formda olduğu zamanlarda geliştirdiği ve oyunculara ücretsiz olarak sunduğu bir yapım.

Warface’in diğer birçok ücretsiz FPS oyunu ile arasında önemli bir fark var. Eğer anlamsız yere iki grubun arasındaki savaşa dahil olmak istemiyorsanız, insanlarla takım olarak tamamlayabildiğiniz ve sonrasında ödüller kazandığınız görevler var. Yıllar geçse de CryEngine 3’ten güç alarak eskimeyen Warface’e bir şans verebilirsiniz.

MechWarrior Online:

Çıkış yılı: 17 Eylül 2013

Platform: PC

Metacritic puanı: 68

MechWarrior Online FPS oyunları arasından bir özelliğiyle sıyrılıyor. Yakın zamanda çıkmış çoğu FPS oyununda bir süre sonra insanı yorabilen bir hızlılık mevcut. MechWarrior Online’da ise yönetilen karakterler bir savaş makinesinin içinde bulunduğu için oyunun hızı diğer FPS oyunlarına oranla bir hayli düşük.

Oyuncu bu savaş makinelerini istediği gibi seçebiliyor. Diğer oyunculardan daha hızlı olmak için hafif makineler denenebilirken, daha güçlü olmak için ağır makineler de tercih edilebiliyor. Tabii ki her makine oyuncular tarafından özelleştirilebiliyor. Maalesef oyun ücretsiz olmasına rağmen bazı makineleri kullanabilmek için oyun içi ödeme metodu kullanılıyor.

Efsanenin halefi FPS oyunu: Quake Champions

Çıkış yılı: 22 Ağustos 2017

Platform: PC

Metacritic puanı: 72

id Software markası 90’lı yıllara damga vuran efsane FPS oyunlarını geliştirmesiyle bilinir. Geliştirici firma aynı zamanda günümüzde de sevilen bir takım FPS oyunlarına imza attı. Quake markası ise hem 90’lı yıllarda hem de günümüzde id Software tarafından geliştirilmeye devam ediyor.

Oyun 2017 Ağustos’ta çıktıktan sonra 2018 Ağustos’ta kalıcı olarak ücretsiz oldu. Oynanış temposu ise bütün Quake oyunlarına benzer şekilde çok yüksek. Zaten bu yüzden Playstation 4 ve Xbox One gibi popüler oyun konsollarında yok. Çünkü Quake'i Quake yapan yüksek tempo, yalnızca bilgisayarlar tarafından sağlanabiliyor.

Call of Duty: Warzone

Call of Duty serisinin ilk ücretsiz oyunu aslında 2019'da Android ve iOS'a gelen Mobile sürümüydü. CoD: Mobile'a gelen son büyük güncelleme ile oyunculara sunulan Warzone modu, aslında büyük bir projenin işaretcisi oldu. Mart 2020'de çıkış yapan Call of Duty: Warzone, sadece şu anın değil belki de tüm zamanların en iyi online FPS oyunlarından birisi oldu.

‘Overwatch killer’ lakaplı FPS oyunu: Paladins

Blizzard’ın Overwatch oyununa benzer yönleriyle dikkat çeken Paladins, ücretsiz olmasıyla oyuncu sayısını bir hayli yüksek tutuyor. Siz de eğer MOBA türünü seviyor, bu hissi bir de FPS oyunlarıyla tatmak istiyor ancak Overwatch oynamak için para harcamak istemiyorsanız Paladins’e bir şans tanıyabilirsiniz.

Paladins’in en sevilen yanlarından birisi, yönetilen ‘hero’ların özelliklerinin düzenlenebilir olması. Bunların yanı sıra oyunda bulunan modların sayıca çokluğu oynayarak geçirilen saatlerin artmasına doğrudan etki ediyor.

Destiny 2:

Çıkış yılı: 6 Eylül 2017

Platform: PC, PS4, Xbox One

Metacritic puanı: 83

Destiny 2’yi, Halo serisini hayatımıza katan Bungie stüdyosu geliştirdi. Yani oyunun kaliteli olup olmadığıyla ilgili bir şüpheniz varsa ilk olarak bu aklınızda bulunsun. Ayrıca oyunun ücretsiz olması da sizde bir ön yargı oluşturmasın. Çünkü oyun çıktıktan uzun bir süre sonra ücretsiz hâle getirildi.

Tabii oyunun yalnızca yalın hâli ücretsiz. Yani eklenti paketleri için hâlâ belli bir ücret ödemek gerekiyor. Ancak oyunun sade hâli de insanı uzun saatler boyunca bilgisayar başına kilitleyebiliyor. Eğer ücretsiz ve yüksek kaliteli bir FPS deneyimi arıyorsanız Destiny 2 aradığınız oyun olabilir.

PlanetSide 2:

Çıkış yılı: 20 Kasım 2012

Platform: PC, PS4

Metacritic puanı: 84

PlanetSide 2 özellikle klasik “Team Deathmatch” modunun ötesinde oynanışıyla öne geçiyor. Savaş sırasında araçlar satın alabiliyor ve kontrol bölgeleri ele geçirebiliyor olmak oyunun eskiliğini hissettirmiyor. Buna bir de devâsa bir savaş alanı eklenince ücretsiz olması şaşırtan bir oyun ortaya çıkıyor.

Oyunun dinamikleri sayesinde her savaş birbirinden çok farklı senaryolara sahip olabiliyor. Tüm savaşlar sonunda puanlar kazanılıyor. Kazanılan puanlar daha sonra yeni silahlar, eklentiler ve yeteneklerin kilidini açmakta kullanılabiliyor.

Apex Legends:

Çıkış yılı: 4 Şubat 2009

Platform: PC, PS4, Xbox One

Metacritic puanı: 89

Apex Legends zaten kendisini ispatlamış bir oyun. Battle Royale türü dünyada iyiden iyiye ünlenirken, çok doğru bir zamanda ortaya çıkarılmış bir yapım. Ayrıca diğer tüm Battle Royale oyunlarına kıyasla çok farklı bir oynanışı var. Rakipleri köküne kadar gerçekçiliğe önem verirken, Apex Legends bunun tam tersini yaptığı için büyük bir beğeni topladı.

Apex Legends, Respawn Entertainment tarafından geliştirilen Titanfall oyunlarının evreninde geçiyor. Hatta oyunda kullanabildiğiniz silahlar bile Titanfall evreninden. Maalesef Titanfall evrenindeki titanları kullanma şansına Apex Legends’ta asla erişemeyeceğiz gibi görünüyor. Kim bilir? Belki de bir gün oyuna böyle bir özellik eklerler.

Team Fortress 2:

Çıkış yılı: 10 Ekim 2007

Platform: PC, Mac OS X, Linux

Metacritic puanı: 92

Team Fortress 2, Steam’in iyice yaygınlaşmaya günlerde satılmaya başlanan Orange Box ile birlikte hayatımıza giren bir yapım oldu. Valve neredeyse yaptığı her oyunda aldığı beğenileri Team Fortress 2’de de elde etti. Bunu da sonuna kadar hakederek yaptı. Çünkü oyun 2007 yılında çıkmasına rağmen günümüzde hâlâ çok yüksek sayıda oyuncu tarafından oynanıyor.

Team Fortress 2 çok uzun bir süre ücretli olarak dağıtıldı. Çıkışından dört yıl sonra ise ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Bu durum oyuncular tarafından o kadar iyi karşılandı ki Team Fortress 2 ücretsiz olduktan sonra eskisine göre daha fazla para kazandırmaya başladı.

Böylelikle giderek artan önlemler dahilinde kendimizi iyice izole etmemiz gereken dönemlerde oynayabileceğiniz bedava FPS oyunlarına baktığımız yazımızın sonuna geliyoruz. Eğer sizin de listeye eklemek istediğiniz yapımlar varsa bunları yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın. Hepinize iyi oyunlar!