Günümüzün En İyi Mobil Strateji Oyunları (Android - iOS)

Sizi telefona bağlayacak, keyifli zamanlar geçirmenizi sağlayacak en iyi mobil strateji oyunları neler? Normal ve APK indirme bağlantılarıyla, Android ve iPhone (iOS) için en iyi strateji oyunları öneri listesi hazırladık.

Strateji oyunları PC’de olduğu kadar artık mobilde de popüler bir tür haline geldi. Giderek detaylanan haritalar, hikayeler ve grafiklerle PC'deki strateji keyfini yakaladıklarını bile söyleyebiliriz. Age of Empires ile başlayan strateji oyunları macerasını mobile taşımak isteyenler için, günümüzün en iyi mobil strateji oyunlarını derledik.

Listedeki oyunlarla kimi zaman bir ülke yöneteceksiniz, kimi zaman da bir ordu. Günün sonunda sizi zafere götürecek şey ise stratejileriniz olacak. Sözü fazla uzatmadan Android ve iPhone (iOS) için en iyi strateji oyunlarını, APK ve normal indirme bağlantılarını aktarmaya başlayalım.

En iyi strateji oyunları (Android - iOS):

SimCity BuildIt

Age of Civilizations Lite

World Conqueror 3

Megapolis - Mükemmel şehri yarat

Dawn of Titans

March of Empires: Sultanların Savaşı

Mushroom Wars 2 - Epik Kule Savunma

Vainglory

Hearthstone

Grepolis

SimCity BuildIt:

Yapımcı: ELECTRONIC ARTS

Boyut: 114 MB

Puan: 4,4/5

Şehir kurma oyunları her zaman en çok sevilen mobil strateji oyunları arasında yer aldı. SimCity de bu oyunların en iyilerden biri diyebiliriz. Küçük bir şehir olarak başladığınız macerada, şehriniz büyürken tüm kararları siz veriyorsunuz. Bir yandan hayalinizdeki şehri yaratırken, diğer yandan halkınızı da mutlu etmek zorundasınız. Kaynakları doğru harcayarak bahçeler, parklar, gökdelenler; kısacası bir metropol yaratmanız gerekiyor.

SimCity BuildIt indir:

SimCity BuildIt APK indir:

Age of Civilizations Lite:

Yapımcı: Łukasz Jakowski

Boyut: 11 MB

Puan: 3,7/5

191 ülke arasından seçtiğiniz bir millet ile tüm dünyaya meydan okuduğunuz, tamamen strateji odaklı bir oyun. 6 ana senaryo ve özel senaryoları ile birlikte, birçok özel modu bulunuyor. Türkçe dil desteği de bulunan oyunun bir de ücretli bir sürümü bulunuyor. Ancak bu versiyonu bile büyük bir hükümdar olmanıza ve eğlenmenize yetecek kadar özelliğe sahip. Oyunun iPhone (iOS) versiyonu ücretli olarak satılıyor.

Age of Civilizations Lite indir:

Age of Civilizations Lite APK indir:

World Conqueror 3:

Yapımcı: EasyTech

Boyut: 81 MB

Puan: 4,3/5

2015 yılında piyasaya sürülen World Conqueror 3 mobil strateji oyunu, hâlâ en çok oynanan oyunlar arasında yer alıyor. Oyun içerisinde 32 tane tarihsel konu ve daha birçok farklı konu bulunuyor. Askeri zekamız ve stratejimiz ile katıldığımız tüm savaşları kazanmamız gerekiyor. Oyunun Türkçe dil desteği bulunmuyor ama normal haliyle de zorlanmadan oynanabilecek bir oyun.

World Conqueror 3 indir:

World Conqueror 3 APK indir:

Megapolis - Mükemmel şehri yarat:

Yapımcı: Social Quantum Ltd

Boyut: 97 MB

Puan: 4,5/5

Mobil strateji oyunları online olarak da oynanabiliyor. Bunlardan biri de Megapolis. Bir yandan kendi şehrinizi yaratırken, diğer yandan dünyanın dört bir yanından kullanıcılarla da tanışabilirsiniz. 50 milyon indirme barajını çoktan aşmış olan Megapolis, en çok sevilen şehir kurma oyunları arasında yer alıyor. Gerçekçi grafikleri ve oynanışı ile neredeyse bir bilgisayar oyunuyla denk diyebiliriz.

Megapolis indir:

Megapolis APK indir:

Dawn of Titans:

Yapımcı: NaturalMotionGames Ltd

Boyut: 48 MB

Puan: 4,4/5

Grafikleri ile en gerçekçi strateji oyunları arasında yer alıyor diyebiliriz. Güçlü ordular yaratarak, gerçek oyunculara karşı meydan savaşları verebilir ve onları kuşatabilirsiniz. Aynı zamanda gerçek zamanlı savaş kontrolü de bulunuyor. Yani savaşları yerinde takip edip, anlık stratejiler ile savaşın seyrini değiştirebilirsiniz. Oyunun belki de tek eksik yanı, eğitim ve inşaat sürelerinin çok uzun olması.

Dawn of Titans indir:

Dawn of Titans APK indir:

March of Empires: Sultanların Savaşı:

Yapımcı: Gameloft SE

Boyut: 60 MB

Puan: 4,0/5

Arkadaşlarınızla veya direkt kendiniz gerçek oyunculara karşı mücadele edebilirsiniz. Bir yandan kalenizi güçlendirip, bir yandan da dünyayı ele geçirmeye çalışıyorsunuz. Birden fazla sultanın bulunduğu oyunda, dilerseniz dağların, çölün veya kuzeyin sultanı olabilirsiniz. Savaşları kazandıkça yeni güçler de elde ediyorsunuz. Bu güçleri kendinizi daha hızlı geliştirmek için kullanabilirsiniz.

March of Empires indir:

March of Empires APK indir:

Mushroom Wars 2:

Yapımcı: Zillion Whales

Boyut: 61 MB

Puan: 4,0/5

Mobil strateji oyunları arasında en zor olanlarından biri olabilir. Öyle bir zorluğu var ki, birçok oyuncu oyunu yarıda bırakmak zorunda kalıyor. Bu nedenle ben zor severim, kolaylık aramam diyenler için çok iyi bir tercih olabilir. 2017 yılında birçok ödül alan oyun, mantar ordularıyla yapacağınız savaşları konu alıyor. Aynı zamanda gerçek oyunculara karşı da oynayabilirsiniz.

Mushroom Wars 2 indir:

Mushroom Wars 2 APK indir:

Vainglory:

Yapımcı: Rogue Games, Inc.

Boyut: 33 MB

Puan: 3,8/5

MOBA türündeki bu strateji oyunu, 10 milyondan fazla indirmeye sahip. Strateji oyunları oynamak her zaman eğlenceli olmasının yanı sıra rekabetçi de olmalı. İşte Vainglory bu oyunlardan biri. Bir yandan kendi stratejileriniz ile rakip oyuncuları alt edebiliyor, bir yandan da karakterinizi eşyalarla güçlendirmeye devam edebiliyorsuuz. Her ikisini aynı anda yapıp, bir de strateji kurmak gerçekten çok zor olacaktır.

Vainglory indir:

Vainglory APK indir:

Hearthstone:

Yapımcı: Blizzard

Boyut: 13 MB

Puan: 4,1/5

Mobil strateji oyunları indirmek isteyenlerin ilk tercihlerinden biri Hearthstone olabilir. PC strateji oyunları arasında da sevilen ve çok fazla oyuncuya sahip olan HS, mobil dünyada da aynı şekilde popüler oldu. Kart desteleriyle oynadığımız oyunda, her kartın farklı gücü ve özelliği bulunuyor. Daha önceden hazırladığınız destelerle rakiplerinizi yenmeniz gerekiyor. Bu nedenle iyi bir deste yaptığınızdan emin olun.

Hearthstone indir:

Hearthstone APK indir:

Grepolis:

Yapımcı: InnoGames GmbH

Boyut: 73 MB

Puan: 4,4/5

Mobil strateji oyunları öneri listemizin sonunda 5 milyondan fazla indirilen Grepolis var. Yunan mitolojisi üzerine kurulu olan oyunda, Yunan tanrılarından herhangi biri olabiliyoruz. Her kahramanın kendine has güçleri ve özellikleri bulunuyor. Bu kahramanlar ile şehrinize ve birliklerinize yardım etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda kendi şehrinizi kurmanız ve büyütmeniz gerekiyor.

Grepolis indir:

Grepolis APK indir:

En iyi mobil strateji oyunları listemizin sonuna geldik. Strateji oyunları indirmek veya oynamak isterseniz bağlantıları kullanabilirsiniz. Milyonlarca oyuncuya karşı, gerçek zamanlı savaşacağınız oyunlar gibi şehir kurma oyunları da bulunuyor. Sizin de önerdiğiniz ve “mutlaka oynayın” dediğiniz oyunlar varsa, lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın.