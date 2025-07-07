Yeni bir telefon arayışındaysanız ama bütçenizi zorlamadan en iyi performansı almak istiyorsanız, 2025 yılı size pek çok seçenek sunuyor. Gelişen teknoloji sayesinde artık uygun fiyatlı telefonlar da yüksek ekran kalitesi, güçlü işlemciler ve uzun pil ömrü gibi özelliklerle donatılıyor.
Bu içerikte, hem günlük ihtiyaçları rahatlıkla karşılayan hem de cebinizi yakmayan 2025’in en iyi fiyat/performans telefon modellerini senin için derledik. İşte alabileceğiniz uygun fiyatlı telefonlar.
Yüksek performansa sahip uygun fiyatlı cep telefonu mu arıyorsunuz?
Akıllı telefon piyasası her yıl biraz daha çeşitlenirken, 2025 itibarıyla uygun fiyatlı modeller artık sadece temel ihtiyaçları karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda birçok üst segment özelliği de sunabiliyor.
İyi bir kamera, akıcı bir ekran ve uzun pil ömrü için yüksek bütçeler ayırmak şart değil. Bu yazıda, hem performans hem fiyat açısından öne çıkan, 2025’te alınabilecek en uygun telefon modellerine göz atıyoruz.
2025 yılında alınabilecek en uygun telefon modelleri
TCL One Touch 4022S
- Ekran Boyutu (cm / inç): 7.11 cm / 2.8 inç
- İşlemci: Mediatek MTK6261A
- Batarya Kapasitesi: 1030 mAh
- SIM-kart Boyutu: Standard-SIM (1FF)
GENERAL MOBILE GM Era 30
- Ekran Boyutu (cm / inç): 16 cm / 6.6 inç
- Bellek Kapasitesi: 128 GB
- İşlemci: Mediatek Helio G36
- Arttırılabilir Hafıza: Evet
SAMSUNG Galaxy A06
- Ekran Boyutu (cm / inç): 16.3 cm / 6.7 inç
- Bellek Kapasitesi: 128 GB
- İşletim Sistemi: Android
- İşlemci: Exynos 2400e
OMIX X6
- Ekran Boyutu (cm / inç): 17.22 cm / 6.78 inç
- Bellek Kapasitesi: 128 GB
- İşlemci: Unisoc T616
- Arttırılabilir Hafıza: Evet
OMIX X600
- Ekran Boyutu (cm / inç): 17.22 cm / 6.78 inç
- Bellek Kapasitesi: 128 GB
- İşlemci: Mediatek Helio G88
- Arttırılabilir Hafıza: Evet
TECNO Spark Go 1 4/128 GB Akıllı Telefon Yeşil
- Ekran Boyutu (cm / inç): 16.94 cm / 6.67 inç
- Bellek Kapasitesi: 128 GB
- İşletim Sistemi: Android
- İşlemci: Unisoc T615
VIVO Y04
- Ekran Boyutu (cm / inç): 17.12 cm / 6.74 inç
- Bellek Kapasitesi: 128 GB
- İşletim Sistemi: Bilinmeyen
- İşlemci: T7225
REALME C75
- Ekran Boyutu (cm / inç): 17 cm / 6.72 inç
- Bellek Kapasitesi: 128 GB
- İşletim Sistemi: Android
- İşlemci: G92 Max Chipset
CASPER Via M40
- Ekran Boyutu (cm / inç): 20.9 cm / 6.53 inç
- Bellek Kapasitesi: 128 GB
- İşletim Sistemi: Android
- İşlemci: Mtk Helio G36
OPPO A3
- Ekran Boyutu (cm / inç): 16.94 cm / 6.67 inç
- Bellek Kapasitesi: 128 GB
- İşletim Sistemi: Android
- İşlemci: Qualcomm® Snapdragon® 6s 4g Gen1