Yeni telefon arayanlar ama bütçesi de pek fazla olmayanlar için 2025'in en uygun fiyatlı telefon modellerini sizler için listeledik.

Yeni bir telefon arayışındaysanız ama bütçenizi zorlamadan en iyi performansı almak istiyorsanız, 2025 yılı size pek çok seçenek sunuyor. Gelişen teknoloji sayesinde artık uygun fiyatlı telefonlar da yüksek ekran kalitesi, güçlü işlemciler ve uzun pil ömrü gibi özelliklerle donatılıyor.

Bu içerikte, hem günlük ihtiyaçları rahatlıkla karşılayan hem de cebinizi yakmayan 2025’in en iyi fiyat/performans telefon modellerini senin için derledik. İşte alabileceğiniz uygun fiyatlı telefonlar.

Yüksek performansa sahip uygun fiyatlı cep telefonu mu arıyorsunuz?

Akıllı telefon piyasası her yıl biraz daha çeşitlenirken, 2025 itibarıyla uygun fiyatlı modeller artık sadece temel ihtiyaçları karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda birçok üst segment özelliği de sunabiliyor.

İyi bir kamera, akıcı bir ekran ve uzun pil ömrü için yüksek bütçeler ayırmak şart değil. Bu yazıda, hem performans hem fiyat açısından öne çıkan, 2025’te alınabilecek en uygun telefon modellerine göz atıyoruz.

2025 yılında alınabilecek en uygun telefon modelleri

TCL One Touch 4022S

Ekran Boyutu (cm / inç) : 7.11 cm / 2.8 inç

: 7.11 cm / 2.8 inç İşlemci : Mediatek MTK6261A

: Mediatek MTK6261A Batarya Kapasitesi : 1030 mAh

: 1030 mAh SIM-kart Boyutu: Standard-SIM (1FF)

GENERAL MOBILE GM Era 30

Ekran Boyutu (cm / inç) : 16 cm / 6.6 inç

: 16 cm / 6.6 inç Bellek Kapasitesi : 128 GB

: 128 GB İşlemci : Mediatek Helio G36

: Mediatek Helio G36 Arttırılabilir Hafıza: Evet

SAMSUNG Galaxy A06

Ekran Boyutu (cm / inç) : 16.3 cm / 6.7 inç

: 16.3 cm / 6.7 inç Bellek Kapasitesi : 128 GB

: 128 GB İşletim Sistemi : Android

: Android İşlemci: Exynos 2400e

OMIX X6

Ekran Boyutu (cm / inç) : 17.22 cm / 6.78 inç

: 17.22 cm / 6.78 inç Bellek Kapasitesi : 128 GB

: 128 GB İşlemci : Unisoc T616

: Unisoc T616 Arttırılabilir Hafıza: Evet

OMIX X600

Ekran Boyutu (cm / inç) : 17.22 cm / 6.78 inç

: 17.22 cm / 6.78 inç Bellek Kapasitesi : 128 GB

: 128 GB İşlemci : Mediatek Helio G88

: Mediatek Helio G88 Arttırılabilir Hafıza: Evet

TECNO Spark Go 1 4/128 GB Akıllı Telefon Yeşil

Ekran Boyutu (cm / inç) : 16.94 cm / 6.67 inç

: 16.94 cm / 6.67 inç Bellek Kapasitesi : 128 GB

: 128 GB İşletim Sistemi : Android

: Android İşlemci: Unisoc T615

VIVO Y04

Ekran Boyutu (cm / inç) : 17.12 cm / 6.74 inç

: 17.12 cm / 6.74 inç Bellek Kapasitesi : 128 GB

: 128 GB İşletim Sistemi : Bilinmeyen

: Bilinmeyen İşlemci: T7225

REALME C75

Ekran Boyutu (cm / inç) : 17 cm / 6.72 inç

: 17 cm / 6.72 inç Bellek Kapasitesi : 128 GB

: 128 GB İşletim Sistemi : Android

: Android İşlemci: G92 Max Chipset

CASPER Via M40

Ekran Boyutu (cm / inç) : 20.9 cm / 6.53 inç

: 20.9 cm / 6.53 inç Bellek Kapasitesi : 128 GB

: 128 GB İşletim Sistemi : Android

: Android İşlemci: Mtk Helio G36

OPPO A3