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En Uygun Taşıt Kasko ve Sigortaları - 2026

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2026 yılında taşıt kaskosu yaptırırken yalnızca fiyat değil; teminat kapsamı, hasar süreci ve sigorta şirketinin hizmet kalitesi de büyük önem taşıyor. Bu rehberde en uygun kasko ve trafik sigortası seçeneklerini detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.

En Uygun Taşıt Kasko ve Sigortaları - 2026
Deniz Şen Deniz Şen /

Araç sahibiyseniz doğru kasko ve trafik sigortasını seçmek, olası bir kaza veya hasarda cebinizden çıkacak tutarı ciddi şekilde değiştirebilir. Poliçeye nelerin dahil olduğu, hasarsızlık indirimi ve sigorta şirketinin hasar durumunda nasıl bir yol izlediği seçim yaparken bakmanız gereken konulardan.

Bu rehberde kasko ve trafik sigortası seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini, araç tipine göre fiyatları, farklı sigorta şirketlerini ve merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

İçerikten Görseller

En Uygun Taşıt Kasko ve Sigortaları - 2026
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Taşıt Kasko ve Sigortası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

New-Renault-Duster kopyası 2

Kasko mu Trafik Sigortası mı? Temel Farklar ve Hangisi Zorunlu?

Zorunlu trafik sigortası, kazada karşı tarafa verdiğiniz zararın poliçede belirlenen sınırlar dahilinde karşılanması için yaptırılıyor. Kasko ise çarpma, çalınma veya doğal afet gibi durumlarda kendi aracınızda oluşabilecek zararları poliçenin kapsamına göre karşılıyor. Aracınızı daha fazla riske karşı korumak istiyorsanız trafik sigortasının yanında kasko da yaptırabilirsiniz.

Hasar Oranı, Muafiyet ve Teminat Kapsamı: Poliçede Dikkat Edilecekler

Poliçeyi satın almadan önce hangi hasarların karşılandığına, muafiyet şartlarına ve ödeme limitlerine bakmanız gerekiyor. Primi daha düşük olan bir poliçede ihtiyacınız olan bazı teminatlar bulunmayabilir. Bu yüzden yalnızca ödeyeceğiniz ücrete değil, karşılığında hangi teminatları aldığınıza da bakmak gerekiyor.

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Değer kaybı teminatı, kazadan sonra aracın ikinci el fiyatında yaşanabilecek düşüşü belirli şartlar altında karşılayabiliyor. Yeni veya piyasa değeri yüksek bir araçta bu teminat daha fazla önem kazanabiliyor. Poliçeyi onaylamadan önce değer kaybının kapsama dahil olup olmadığını kontrol etmek gerekiyor.

En Uygun Taşıt Kasko Fiyatları: Araç Tipine Göre - 2026

Sıfır Araç Kasko Fiyatları: Marka ve Modele Göre 2026 Güncel Karşılaştırma

Sıfır bir aracın kasko fiyatı marka, model, motor hacmi ve aracın güncel piyasa değerine göre değişiyor. Güvenlik donanımı fazla olan bazı modeller için daha düşük fiyatlarla karşılaşmak olası. Tek bir şirketten poliçe almak yerine birkaç farklı teklif isteyerek aradaki fiyat farkını görebilirsiniz.

İkinci El Araç Kasko Fiyatları: Yaş ve Hasar Geçmişine Göre Değişim

İkinci el araçlarda yaş, kilometre ve geçmişteki hasarlar kasko fiyatının hesaplanmasında etkili. Bakımları düzenli yapılmış ve hasar kaydı bulunmayan araçlarda daha uygun teklifler çıkabiliyor. Fakat fiyatları karşılaştırırken poliçenin hangi durumlarda ödeme yaptığını da kontrol etmek gerekiyor.

SUV ve Ticari Araç Kasko Fiyatları: Binek Araçtan Farkı Ne Kadar?

SUV ve ticari araçların kasko primleri, araç değeri ve kullanım amacı nedeniyle binek modellere göre daha yüksek olabilir. Ticari kullanım, poliçe fiyatını doğrudan etkileyen faktörlerden biridir. Teminat kapsamı da araç tipine göre farklılık gösterebilir.

En Uygun Taşıt Kasko ve Sigortası: Sigorta Şirketi Bazlı İnceleme - 2026

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Anadolu Sigorta ve Allianz: Türkiye'nin En Köklü Kasko Şirketleri

Anadolu Sigorta ve Allianz, geniş anlaşmalı servis ağı ve kapsamlı kasko seçenekleriyle öne çıkan şirketler arasında yer alır. Farklı bütçelere uygun poliçeler sunmaları sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ederler.

Mapfre ve Groupama: Hasar Ödeme Hızıyla Öne Çıkan Sigorta Şirketleri

Mapfre ve Groupama'da hasar bildirimi ve dosya takibi için farklı hizmetler bulunuyor. Dijital hasar bildirimi sayesinde bazı işlemler için acenteye veya şubeye gitmeden başvuru yapılabiliyor. Poliçelerde hangi teminatların bulunduğu ise aracın türüne ve seçilen pakete göre değişiyor.

Dijital Sigorta Platformları: Hepsiburada Sigorta ve Sigortam.net Karşılaştırması

Online sigorta platformları, farklı şirketlerden teklifleri tek ekranda karşılaştırma imkânı sunar. Böylece fiyat ve teminat açısından en uygun poliçeyi bulmak kolaylaşır. Dijital başvuru süreçleri de zaman tasarrufu sağlar.

Kasko ve Sigorta Tasarruf Rehberi - 2026

Hasarsızlık İndirimi: Kaç Yıl Hasarsız Kalınırsa Ne Kadar İndirim Alınır?

Hasarsız geçen her poliçe dönemi, bir sonraki yenilemede indirim kazanılmasını sağlayabilir. İndirim oranları sigorta şirketine göre değişmekle birlikte uzun süre hasarsız kullanım önemli avantaj sunar. Küçük hasarlarda indirim hakkının korunması da değerlendirilebilir.

Online Kasko Alımı mı, Acente mi? Hangisinde Daha Uygun Fiyat Bulunur?

Online platformlarda birkaç sigorta şirketinin fiyatını aynı anda karşılaştırabiliyorsunuz. Acentede ise poliçenin kapsamıyla ilgili sorularınızı doğrudan danışmana iletebilirsiniz. Hangi kanalın daha uygun olduğunu görmek için internetten ve acenteden aldığınız teklifleri karşılaştırabilirsiniz.

SSS: Taşıt Kasko ve Sigortaları Hakkında Merak Edilenler

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2026'da En Uygun Taşıt Kasko Hangi Şirkette? Editör Karşılaştırması

En uygun kasko şirketi; aracın modeli, sürücünün hasar geçmişi ve istenen teminatlara göre değişmektedir. Anadolu Sigorta, Allianz, Mapfre ve Groupama, fiyat ve kapsam açısından sık tercih edilen şirketler arasında yer almaktadır.

Kasko Yaptırırken En Sık Yapılan Hatalar Neler?

Sadece en düşük fiyatlı poliçeyi tercih etmek en yaygın hatalardan biridir. Teminat kapsamı, muafiyet oranları ve anlaşmalı servis ağı mutlaka incelenmelidir. Poliçe detaylarını okumadan satın alma yapılmaması önerilir.

Kaza Sonrası Kasko Hasar Süreci Nasıl İşler, Kaç Günde Sonuçlanır?

Hasar bildiriminin ardından eksper incelemesi gerçekleştirilir ve onay süreci başlatılır. Evrakların eksiksiz olması durumunda birçok hasar dosyası kısa sürede sonuçlandırılabilir. Süreç, hasarın kapsamına ve sigorta şirketinin değerlendirmesine göre değişiklik gösterebilir.

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