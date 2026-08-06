En Uygun Taşıt Kasko ve Sigortaları - 2026

2026 yılında taşıt kaskosu yaptırırken yalnızca fiyat değil; teminat kapsamı, hasar süreci ve sigorta şirketinin hizmet kalitesi de büyük önem taşıyor. Bu rehberde en uygun kasko ve trafik sigortası seçeneklerini detaylı şekilde inceleyebilirsiniz.

Araç sahipleri için doğru kasko ve trafik sigortasını seçmek, olası maddi kayıpları en aza indiren önemli bir adımdır. Teminat kapsamı, hasarsızlık indirimi ve sigorta şirketinin hasar yönetimi, poliçe seçiminde dikkat edilmesi gereken başlıca kriterler arasında yer alır.

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Bu rehberde kasko ve trafik sigortası seçerken dikkat edilmesi gerekenleri, araç tipine göre fiyatları, öne çıkan sigorta şirketlerini ve merak edilen soruların yanıtlarını bulabilirsiniz.

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Taşıt Kasko ve Sigortası Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Kasko mu Trafik Sigortası mı? Temel Farklar ve Hangisi Zorunlu?

Zorunlu trafik sigortası, karşı tarafa verilen zararları karşılayan yasal bir sigorta türüdür. Kasko ise aracınızı çarpma, çalınma, doğal afet ve benzeri risklere karşı isteğe bağlı olarak güvence altına alır. En kapsamlı koruma için her iki poliçenin birlikte yaptırılması önerilir.

Hasar Oranı, Muafiyet ve Teminat Kapsamı: Poliçede Dikkat Edilecekler

Poliçe satın almadan önce teminat kapsamı, muafiyet şartları ve hasar ödeme limitleri mutlaka incelenmelidir. Düşük primli poliçelerde bazı teminatlar sınırlı olabilir. İhtiyaçlarınıza uygun kapsamı seçmek uzun vadede avantaj sağlar.

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Değer Kaybı Teminatı: Kaza Sonrası Aracınızın Değerini Korumanın Yolu

Değer kaybı teminatı, kaza sonrası aracın ikinci el piyasa değerindeki düşüşü belirli koşullarda güvence altına alabilir. Özellikle yeni ve yüksek değerli araçlarda önemli bir avantaj sunar. Poliçede bu teminatın yer alıp almadığı kontrol edilmelidir.

En Uygun Taşıt Kasko Fiyatları: Araç Tipine Göre - 2026

Sıfır Araç Kasko Fiyatları: Marka ve Modele Göre 2026 Güncel Karşılaştırma

Sıfır araçlarda kasko primi; aracın marka, model, motor hacmi ve piyasa değerine göre değişir. Güvenlik donanımı yüksek modeller daha avantajlı teklifler alabilir. Farklı sigorta şirketlerinden teklif almak fiyat karşılaştırması açısından önemlidir.

İkinci El Araç Kasko Fiyatları: Yaş ve Hasar Geçmişine Göre Değişim

İkinci el araçlarda yaş, kilometre ve hasar geçmişi prim hesaplamasında belirleyici olur. Düzenli bakım geçmişine sahip ve hasarsız araçlar daha uygun fiyatlı kasko teklifleri alabilir. Poliçe kapsamı fiyat kadar dikkate alınmalıdır.

SUV ve Ticari Araç Kasko Fiyatları: Binek Araçtan Farkı Ne Kadar?

SUV ve ticari araçların kasko primleri, araç değeri ve kullanım amacı nedeniyle binek modellere göre daha yüksek olabilir. Ticari kullanım, poliçe fiyatını doğrudan etkileyen faktörlerden biridir. Teminat kapsamı da araç tipine göre farklılık gösterebilir.

En Uygun Taşıt Kasko ve Sigortası: Sigorta Şirketi Bazlı İnceleme - 2026

Anadolu Sigorta ve Allianz: Türkiye'nin En Köklü Kasko Şirketleri

Anadolu Sigorta ve Allianz, geniş anlaşmalı servis ağı ve kapsamlı kasko seçenekleriyle öne çıkan şirketler arasında yer alır. Farklı bütçelere uygun poliçeler sunmaları sayesinde geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ederler.

Mapfre ve Groupama: Hasar Ödeme Hızıyla Öne Çıkan Sigorta Şirketleri

Mapfre ve Groupama, hasar yönetimi süreçleri ve müşteri hizmetleriyle dikkat çekmektedir. Dijital hasar bildirimi ve hızlı değerlendirme süreçleri kullanıcı deneyimini iyileştirmektedir. Poliçe kapsamları araç tipine göre farklı seçenekler sunar.

Dijital Sigorta Platformları: Hepsiburada Sigorta ve Sigortam.net Karşılaştırması

Online sigorta platformları, farklı şirketlerden teklifleri tek ekranda karşılaştırma imkânı sunar. Böylece fiyat ve teminat açısından en uygun poliçeyi bulmak kolaylaşır. Dijital başvuru süreçleri de zaman tasarrufu sağlar.

Kasko ve Sigorta Tasarruf Rehberi - 2026

Hasarsızlık İndirimi: Kaç Yıl Hasarsız Kalınırsa Ne Kadar İndirim Alınır?

Hasarsız geçen her poliçe dönemi, bir sonraki yenilemede indirim kazanılmasını sağlayabilir. İndirim oranları sigorta şirketine göre değişmekle birlikte uzun süre hasarsız kullanım önemli avantaj sunar. Küçük hasarlarda indirim hakkının korunması da değerlendirilebilir.

Online Kasko Alımı mı, Acente mi? Hangisinde Daha Uygun Fiyat Bulunur?

Online platformlarda farklı şirketlerin tekliflerini karşılaştırmak daha kolaydır. Acenteler ise poliçe kapsamı konusunda kişiye özel danışmanlık sağlayabilir. En uygun seçeneği belirlemek için her iki kanalın tekliflerini karşılaştırmak faydalı olacaktır.

SSS: Taşıt Kasko ve Sigortaları Hakkında Merak Edilenler

2026'da En Uygun Taşıt Kasko Hangi Şirkette? Editör Karşılaştırması

En uygun kasko şirketi; aracın modeli, sürücünün hasar geçmişi ve istenen teminatlara göre değişmektedir. Anadolu Sigorta, Allianz, Mapfre ve Groupama, fiyat ve kapsam açısından sık tercih edilen şirketler arasında yer almaktadır.

Kasko Yaptırırken En Sık Yapılan Hatalar Neler?

Sadece en düşük fiyatlı poliçeyi tercih etmek en yaygın hatalardan biridir. Teminat kapsamı, muafiyet oranları ve anlaşmalı servis ağı mutlaka incelenmelidir. Poliçe detaylarını okumadan satın alma yapılmaması önerilir.

Kaza Sonrası Kasko Hasar Süreci Nasıl İşler, Kaç Günde Sonuçlanır?

Hasar bildiriminin ardından eksper incelemesi gerçekleştirilir ve onay süreci başlatılır. Evrakların eksiksiz olması durumunda birçok hasar dosyası kısa sürede sonuçlandırılabilir. Süreç, hasarın kapsamına ve sigorta şirketinin değerlendirmesine göre değişiklik gösterebilir.