Avrupa Birliği, tıpkı buzdolabı gibi beyaz eşyalarda yer verdiği enerji etiketini artık pil döngüsü için akıllı telefonlarda da zorunlu tutuyor. Peki güncel telefonlarda sonuçlar neler?

Artık yeni bir telefon alırken sadece kamerasına ya da hızına değil, pil ömrüne de dikkat ediyoruz. Telefonların pilleri zamanla yıpranıyor, bu bir gerçek. Her tam şarj, pili az da olsa yıpratıyor ve bu işlemi yüzlerce kez tekrarladığınızda fark edilir bir düşüş yaşıyorsunuz.

Tabii burada asıl sorun şu ki, bazı telefonların pilleri diğerlerinden daha çabuk yıpranıyor ve biz bunu genelde yıllar sonra fark ediyoruz. Peki daha en başta, yeni bir telefon alırken pil ömrünü nasıl anlayabiliriz? Cevap Avrupa Birliği'nin enerji etiketi sisteminde yatıyor.

Avrupa Birliği'nin akıllı telefonlarda etiket sistemi

Avrupa Birliği'nin bu etiket sistemi, tıpkı buzdolabında ya da çamaşır makinesinde olduğu gibi telefonların da kaç şarj döngüsüne kadar dayanabildiğini gösteriyor. Yani bir nevi pilin ne kadar “ömürlü” olduğunu öğrenmenin yeni yolu.

İşte Reddit'te bir kullanıcı, Avrupa Birliği'nin zorunlu kıldığı bu etiketlerden yola çıkarak güncel telefonların şarj döngülerini bir liste hâline getirmiş. Bu liste sayesinde yeni bir telefon almadan önce telefonların pilinin kaç döngü şarja kadar dayanıklı olduğunu öğrenebiliyoruz.

En uzun pil ömrüne sahip telefonlar

Google

1.000 döngü: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9a, Pixel 8a

Samsung

2.000 döngü : Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S24, Galaxy S24 FE, Galaxy A56, Galaxy A36, Galaxy XCover7, Galaxy XCover7 Pro, Galaxy Tab Active5, Galaxy Tab Active5 Pro, Galaxy Tab S10 Plus, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 FE Plus

: Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 Edge, Galaxy S24, Galaxy S24 FE, Galaxy A56, Galaxy A36, Galaxy XCover7, Galaxy XCover7 Pro, Galaxy Tab Active5, Galaxy Tab Active5 Pro, Galaxy Tab S10 Plus, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S10 FE, Galaxy Tab S10 FE Plus 1.200 döngü: Galaxy A26, Galaxy A16

Motorola

1.200 döngü : Edge 50, Edge 50 Neo

: Edge 50, Edge 50 Neo 1.000 döngü : Razr 60, Razr 60, Ultra, Edge, 60, Edge 60 Pro, Moto G86, Moto G75, Moto G56, Moto G35, Moto G15, Moto G15 Power, Moto G05, Moto E15

: Razr 60, Razr 60, Ultra, Edge, 60, Edge 60 Pro, Moto G86, Moto G75, Moto G56, Moto G35, Moto G15, Moto G15 Power, Moto G05, Moto E15 800 döngü: Moto G55

Nothing

1.400 döngü: Phone 3, Phone 3a, Phone 3a Pro, CMF Phone 2 Pro

OnePlus

1.200 döngü : OnePlus 13R

: OnePlus 13R 1.000 döngü: OnePlus 13

Sony

1.400 döngü: Xperia 1 VII

Apple

1.000 döngü: Tüm iPhone ve iPad'ler

Listeyi derleyen bir Reddit kullanıcı olsa da listenin kaynağının Avrupa Birliği’nin European Product Registry for Energy Labelling sistemi olduğunu belirtelim.

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