BTK'nın 2024 yılına ilişkin faaliyet raporu, vatandaşın artık yurt dışından telefon getirmediğini ortaya koydu. Artan vergiler, vatandaşı Türkiye'den alım yapmaya itiyor. Ancak Türkiye'deki satışlar da düşmüş durumda...

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2024 yılına ilişkin faaliyet raporunu yayımladı. Yayımlanan rapor ile BTK'nın geçtiğimiz yıl boyunca neler yaptığı gün yüzüne çıkmış oldu. Buradaki en dikkat çekici husus ise yurt dışından getirilen telefonlarla ilgiliydi. Paylaşılan veriler, artan vergiler sonrası vatandaşın yurt dışından telefon getirme işine girmemeye başladığını gözler önüne seriyor.

2024 Faaliyet Raporu verilerine göre BTK, geçtiğimiz yıl boyunca 161.136 adet akıllı telefon için yurt dışı IMEI kaydı gerçekleştirdi. Bu rakam, 2023 yılında ise 892.501 adet olarak kayıtlara geçmişti. 2024 yılı için 31.692 TL olarak uygulanan IMEI kayıt ücreti, yurt dışından telefon getirmenin bir avantajının kalmadığının kabul edilmesine yol açmış oldu. Vatandaş artık, IMEI kaydı ile uğraşmak yerine Türkiye'de telefon alıyor. Ama...

Üretim, ithalat ve satışlar da düştü!

BTK'nın yayımladığı rapora göre 2023 yılında kullanıma giren IMEI kayıtlı cihaz sayısı 16 milyon 692 bin 189'du. Bu rakam, 2024 yılında 15 milyon 629 bin 448'e geriledi. Üretim ile kayıt altına alınan cihaz sayısı 6 milyon 887 bin 509'dan 6 milyon 214 bin 908’e geriledi. Öte yandan; 2024 yılında kayıt altına alınan akıllı telefon sayısının 11 milyon 299 bin olarak açıklandığını belirtelim.

BTK verileri, kayıt altına alınan Samsung ve Redmi cihazların sayısında da düşüş yaşandığını ortaya koyuyor. Apple içinse tam tersi bir durum yaşanıyor. Paylaşılan verilere göre IMEI kaydı yapılan Samsung cihaz sayısı 3 milyon 639 binden 3 milyon 178 bine, IMEI kaydı yapılan Redmi cihaz sayısı ise 1 milyon 832 binden 1 milyon 796 bine geriledi. Apple tarafında ise 3 milyon 181 binden 3 milyon 287 bine artış olduğunu görüyoruz.